تم طرح هاتف Samsung Galaxy A04s الجديد رسميًا في السوق المصري



Samsung Galaxy A04s Samsung Galaxy A04s

قامت شركة سامسونج في السوق المصري بالكشف عن هاتف Samsung Galaxy A04s الجديد كُليًا وأعلنت عن سعره الرسمية، والذي ظهر ضمن أحدث قائمة أسعار نشرتها الشركة، كما بدأت المتاجر في إستقبال الهاتف منذ أيام حتى أصبح مُتاحًا للبيع، وينضم الهاتف للمنافسة في الفئة الإقتصادية كجيل جديد من Galaxy A03s.



مواصفات Galaxy A04s :-

وزن 195 جرام وأبعاد 164.7×76.7×9.1 مم

خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك بالكامل

دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري بحجم 1 تيرا

شاشة نوعها PLS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز وسطوع يصل الى 400 شمعة

معالج Exynos 850 ثماني النواة، الأربعة الأقوى من نوع Cortex A55 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 8 نانو ميتر والمعالج الرسومي Mali-G52

واجهة One UI Core 4 المبنية على نظام تشغيل Android 12

مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 4 جيجا رام



الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 720p@30fps

ثلاثة كاميرات خلفية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو، الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الهاتف يدعم مستشعر الـNFC

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور

الهاتف يدعم الـFace Unlock

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن من خلال USB Type C

ألوان الهاتف الأسود، الأبيض والأخضر

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جاء سعر Samsung Galaxy A04s الجديد في السوق المصري للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 4190 جنية مصري، اما النسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 4700 جنية مصري، والهاتف متاح للبيع.والهاتف يعتبر مقبول نسبيًا في هذه الفئة السعرية، حيث انه يُنافس Redmi 10C، ويتفوق على جانب الشاشة والتي تأتي داعمة لمعدل تحديث 90 هيرتز وهو معدل تحديث جيد في هذه الفئة، لكن لا يعتبر المعالج ممتاز في هذه الفئة، كما لم تكشف الشركة عن سرعة شحن البطارية مما يجعلنا نتوقع انها لا تدعم الشحن السريع.