تطرح فيفو Vivo V25 و Vivo V25e المُجمعين محليًا رسميًا في مصر



Vivo V25 Vivo V25

قامت شركة فيفو في السوق المصري بالكشف عن أحدث هواتفها في الفئة المتوسطة العُليا، وهي هواتف Vivo V25 5G و Vivo V25e والتي تم الكشف عنها لأول مرة في الخارج في أغسطس الماضي، وتأتي الهواتف الجديدة مُجمعة محليًا حيث يتم إنتاجها بمصنع شركة فيفو بمدينة العاشر من رمضان.



Vivo V25 5G



مواصفات Vivo V25 5G :-

وزن 186 جرام وأبعاد 159.2×74.2×7.8 مم

خامات الهاتف الخارجية من الزجاج مع فريم بلاستيك

دعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة مع كارت ميموري 1 تيرا

شاشة الهاتف تأتي من نوع AMOLED بحجم 6.44 بوصة بدقة 1080×2404 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 وسطوع يصل الى 1300 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز ودعم للـHDR10+

معالج ميدياتك Dimensity 900 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G68 MC4

واجهة فيفو Funtouch 12 مبنية على نظام تشغيل Android 12

مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام

الرامات نوعها LPDDR4X والذاكرة نوعها UFS 3.1

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كاميرا أمامية واحدة بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fpsكاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.79 بها مثبت بصري، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة، الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكروالكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fpsالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالهاتف يدعم مستشعر الـNFCبصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشةالهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجهبطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات ويتم الشحن من خلال USB Type Cألوان الهاتف الأسود، الذهبي والأزرقتم تسعير هاتف Vivo V25 5G الجديد بشكل رسمي في السوق المصري للنسخة الوحيدة المتاحة منه بمساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 10990 جنية مصري، والهاتف متاح للحجز المُسبق مع هدايا مجانية.ولا يعتبر الهاتف متميز على جانب القيمة مقابل السعر، فنجد انه يُقدم خامات خارجية ممتازة، مع شاشة تعتبر جيدة لكنها لن تُنافس مع Galaxy A52s 5G مثلًا، كما أن المعالج لا يعتبر الأفضل إطلاقًا في هذه الفئة السعرية، حيث يتفوق Xiaomi 11T بفرق كبير على جانب الأداء، اما عن باقي النقاط فهي متوازنه وليست متميزة.مواصفات Vivo V25e :-وزن 183 جرامأبعاد الهاتف 159.2×74.2×7.8 ممخامات الهاتف الخارجية من الزجاج بالكامل مع فريم بلاستيكالهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال 4G او شريحة مع كارت خارجي بحجم 1 تيراشاشة الهاتف من نوع AMOLED بحجم 6.44 بوصة بدقة 1080×2404 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1300 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتزمعالج ميدياتك Helio G99 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G57 MC2نظام تشغيل Android 12 بواجهة فيفو Funtouch 12كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsثلاثة كاميرات خلفية، الأساسية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.79 بها مثبت بصري، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزلالكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالهاتف لا يدعم مستشعر الـNFCبصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم الـFaceunlockبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات ويتم الشحن من خلال USB Type Cألوان الهاتف الأسود والذهبيتم تسعير هاتف Vivo V25e الجديد في السوق المصري للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 8390 جنية مصري، والهاتف متاح للحجز المُسبق بهدايا مجانية لم يتم الكشف عنها.ولا يعتبر الهاتف قيمة مقابل سعر في هذه الفئة السعرية، حيث أنه يأتي مع شاشة متواضعة نسبيًا، بالإضافة الى معالج ليس الأفضل على الإطلاق في هذه الفئة السعرية ويتفوق عليه هواتف اخرى عديدة، اما عن الكاميرات فهي مقبولة نسبيًا، كما تعتبر البطارية مقبولة أيضًا، لكن بشكل عام الهاتف لم يُقدم جديد بهذه الفئة.