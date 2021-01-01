بعد تراجع المبيعات.. توقف"أبل" خططها لزيادة انتاج اجهزة "أيفون"



أيفون أيفون

كشفت "أبل" عن تراجعها في خطط لزيادة إنتاج أجهزة "أيفون" الجديدة هذا العام بعد فشل تحقيق الارتفاع المتوقع في الطلب، وفقاً لمصادر مطلعة.



وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هوياتهم لسرية الخطط، إن مُصنّعة الإلكترونيات، التي يقع مقرها بـ"كوبرتينو" في كاليفورنيا، طلبت من الموردين التراجع عن مساعيها لرفع حجم تجميع عائلة منتجات "أيفون 14" إلى 6 ملايين وحدة تقريباً في النصف الثاني من هذا العام. وتسعى الشركة بدلاً من ذلك إلى إنتاج 90 مليون هاتف بشكل عام لهذه الفترة، بما يماثل مستوى العام السابق تقريباً وتماشياً مع توقعات "أبل" الأصلية هذا الصيف، بحسب الأشخاص.



وقال بعض الأشخاص إن الطلب على طرازات "أيفون 14 برو" الأعلى سعراً يرتفع عن الطلب بالنسبة للإصدارات القياسية، مضيفين أنه في حالة واحدة فقط على الأقل، يحوّل أحد موردي "أبل" الطاقة الإنتاجية من أجهزة "أيفون" الأقل سعراً إلى الإصدارات المميّزة.

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"أبل" تبدأ تصنيع "أيفون 14" في الهند قبل أسابيع من الموعد المحدّدانخفضت أسهم "أبل"، الأربعاء، بنسبة 3% في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، وتراجعت كذلك العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية.كما هبطت في تايبيه أسهم عملاقة تصنيع الرقائق، "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ"، بحوالي 2.2%، وانخفضت أسهم أكبر شركة لتصنيع رقائق "أبل"، "هون هاي بريسيجن إندستري" (Hon Hai Precision Industry)، بنحو 2.9%، وسط عمليات بيع واسعة لموردي الإلكترونيات. وانخفض سهم مُصنّعة معدات تصنيع الرقائق المتقدمة "إيه إس إم إل هولدينغ"، بنسبة تصل إلى 3.2% في أمستردام.هبوط المشترياتقامت "أبل" بترقية توقعات مبيعاتها في الأسابيع السابقة لإصدار "أيفون 14" واستعدّ بعض مورديها لارتفاع الطلبات بمقدار7%. ورفض متحدث باسم الشركة التعليق.في الوقت ذاته، تعاني الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، من ركود اقتصادي أضرّ بمُصنّعي الأجهزة المحمولة المحليين وأثّر كذلك على مبيعات "أيفون". وهبطت مشتريات سلسلة "أيفون 14" خلال الأيام الثلاثة الأولى من توفّرها في الصين بحوالي 11% عن السلسلة السابقة العام الماضي، بحسب مذكرة "جيفريز" (Jefferies) يوم الإثنين.عرضت ابل هواتفها الذكية "أيفون 14" و"أيفون 14 برو" في متجر "أبل" في سيدني، أستراليا، بتاريخ 16 سبتمبر 2022. أطلقت "أبل" الأجهزة في المتاجر اليوم وتعتمد في نجاحها على المتسوقين الأثرياء وسط عام يرتفع فيه التضخم بشكل هائل ويضعف فيه الإنفاق على التكنولوجياقيَّد ارتفاع التضخم ومخاوف الركود والاضطراب الناجم عن الحرب في أوكرانيا الطلب العالمي على الإلكترونيات الشخصية، ومن المرجح أن تتقلص سوق الهواتف الذكية بمقدار 6.5% هذا العام إلى 1.27 مليار وحدة، بحسب بيانات "أي دي سي"(IDC) لتتبّع السوق.قالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث لدى "أي دي سي": "خُفِّفت قيود العرض التي أدت لتراجع السوق منذ العام الماضي وتحوّلت الصناعة إلى سوق يُقيِّدها الطلب". وأثار ارتفاع المخزون في القنوات المتعددة وانخفاض الطلب وسط غياب بوادر التعافي، الذعر لدى مُصنِّعي الأجهزة الأصلية، ما دفعهم إلى تقليص طلباتهم بشكل كبير لعام 2022".