تتيح خرائط جوجل صور ومعلومات عن مكان وجهتك قبل الزيارة

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تتيح خرائط جوجل صور ومعلومات عن مكان وجهتك قبل الزيارة

صورة الخبر: خرائط جوجل
خرائط جوجل

قد تمنحك جوجل قريبًا فكرة عن إحدى مناطق المدينة قبل أن تطأها، حيث تقدم الشركة ميزة "حيوي" للخرائط على نظامي التشغيل Android وiOS والتي ستساعدك على التعرف على الجديد الذي يستحق المشاهدة في منطقة معينة من خلال المعلومات والصور. قد تكتشف حيًا تاريخيًا مليئًا بالمعالم والمتاحف أو أكثر مطاعم في الجزء الأنيق من المدينة. وتعتمد التكنولوجيا على مزيج من الذكاء الاصطناعي مع مساهمات المجتمع في المناظر الطبيعية لخرائط Google، مثل الصور والمراجعات. وسيتم طرح اختبار vibe لمستخدمي الخرائط في جميع أنحاء العالم في "الأشهر القادمة"، بحسب موقع Engadget. وعلى الرغم من أن هذه الميزة لا تجعلك على اطلاع مثل المقيمين، لكنها قد تساعدك في التخطيط لقضاء إجازة أو الانتقال - فبدلاً من البحث الأعمى عن الأشياء التي يمكنك القيام بها، سيكون لديك إحساس جيد بما هو شائع لدى السكان المحليين.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تتيح خرائط جوجل صور ومعلومات عن مكان وجهتك قبل الزيارة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36885

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager