تعرف على مزايا واتساب الجديدة..منها المكالمات الجماعية وحذف الرسائل..

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كشف موقع zeenews الهندي إن تطبيق المحادثات المجانية واتساب يعمل على إطلاق مميزات جديدة، بعدما ظل يبحث عنها المستخدمين لتطوير تجربة الاستخدام.



ويأتي في مقدمة هذه الميزات إجراء مكالمات جماعية لما يصل إلى 30 مستخدم، بالإضافة إلى ميزة الانضمام إلى مكالمة جماعية عن طريق الرابط.



أبرز 6 مميزات في تطبيق واتساب

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كل ما تريد معرفته عن وضع التخفي المنتظر بـ "واتساب" كل ما تريد معرفته عن خاصية الحالة التي يخطط «واتساب» لإضافتها هل تساعد ميزة إخفاء الرقم في دعم الخصوصية على "واتساب"؟حذف الرسائل للمجموعاتيمكن الآن لمسؤولي المجموعات من حذف الرسائل الغير مرغوب فيها دون الرجوع إلى صاحب الرسالة، وسيظهر أمام الجميع من قام بحذف الرسالة، وهو الأمر الذي سيسهل إدارة المجموعات.فلترة الرسائل الغير مقروءةيمكن لمستخدمي واتساب قراءة الرسائل الغير مقروءة دفعة واحدة من خلال فلترة الدردشات الغير مقروءة، كل ما عليك فعله التمرير لأعلى في قائمة الدردشات لإظهار شريط البحث المخصص، ثم الضغط على فلترة الغير مقروءة هذا بالنسبة إلى هواتف الآيفون.بالنسبة إلى مستخدمي الأندرويد كل ما عليك فعلة الضغط على شريط بحث واتساب، ثم الضغط على خيار غير مقروءة، ولكي توقف الفلتر اضغط على زر الرجوع للخلف أو الإغلاق، وأما بالنسبة إلى إصدار واتساب ويب يمكنك الضغط على التصفية الغير مقروءة المتواجدة في شريط البحث.معاينة الروابطإذا كنت حدثت واتساب إلى أحدث إصدار، فإنه يمكنك رؤية معاينة الروابط التي تمت مشاركتها في تحديثات الحالة.إلغاء حذف الرسالةفي حالة كنت حذفت رسالة عن طريق الخطأ في واتساب، سيعرض واتساب إشعار فيه خيار تم حذف الرسالة لدي والتراجع، وسيكون هذا الإشعار متاح لثواني معدودة، لذا يجب الضغط فورًا على التراجع وإلغاء حذف الرسالة.مغادرة المجموعة دون إحراجأطلق واتساب ميزة مهمة مؤخرًا من شأنها تجنب الإحراج، وهي في حالة مغادرة أحد الأعضاء المجموعة سيعلم مسؤولو المجموعة فقط بمغادرة العضو، دون أن يعلم باقي أفراد المجموعة، بدلًا من إظهار إشعار للجميع بمغادرة العضو، وهو الأمر الذي كان يسبب إحراج لبعض المستخدمين بعد مغادرة المجموعة.إجراء مكالمات جماعيةأعلن واتساب عن ميزة إجراء مكالمات جماعية ويمكن أن ينضم المستخدم إلى المكالمة الجماعية عن طريق الرابط، وهو الأمر الذي يشبه تطبيق زووم بدرجة كبيرة، ومن الممكن أن يستغل واتساب هذه الميزة لسحب البساط من زووم.