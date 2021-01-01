«أمازون» تبتكر جهازًا لتتبع مراحل النوم..سيطرح مقابل 139.99 دولار ..

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قالت شركة البيع بالتجزئة «أمازون»، أمس الأربعاء، إنها ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام في بيع جهاز غير تلامسي يمكنه تتبع مراحل النوم.



وأوضحت أمازون أن الجهاز المسمى «Halo Rise»، والذي سيطرح مقابل سعر 139.99 دولار، سيستخدم الذكاء الاصطناعي وأجهزة استشعار بدون اتصال لقياس حركة المستخدم وأنماط تنفسه، ما يسمح للجهاز بتتبع مراحل النوم أثناء الليل، مؤكدة أن الجهاز لا يتضمن كاميرات أو ميكروفونات، حسبما ذكرت وكالة «Associated press».



وسيكون جهاز «Halo Rise» أحدث جهاز في خط «Halo» من أمازون، والذي يتضمن جهاز تتبع للياقة البدنية الذي يمكنه تتبع النشاط البدني وأنماط النوم، كما ذكرت الشركة أن الجهاز يمكنه الاتصال بمساعده الافتراضي «أليكسا» والسماح للمستخدمين بالاستيقاظ على أغانيهم المفضلة، والضوء الذي يحاكي الألوان والسطوع التدريجي لشروق الشمس.

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ويسلط الجهاز الجديد الضوء على تحرك الشركة المتنامي باستمرار لدمج تقنيتها في حياة المستهلكين، وتوسيع نطاق وصولها إلى مجال الصحة، إذ نمت طموحاتها في مجال الرعاية الصحية على مر السنين، والتي شوهدت مؤخرًا في استحواذها المخطط له بقيمة 3.9 مليار دولار على منظمة الرعاية الأولية «One Medical» وتخضع الصفقة حاليًا للمراجعة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية.وسرعان ما أكدت أمازون، التي واجهت فحصًا دقيقًا بشأن تعاملها مع بيانات المستهلكين، على أن المعلومات الموجودة في جهاز «Halo Rise» ستبقى آمنة، قائلة إنه سيتم تشفير البيانات الصحية أثناء النقل والراحة.وأوضحت أنه لا يتم استخدام البيانات الصحية المسجلة لصالح «Amazon Halo» للتسويق أو توصيات المنتجات أو الإعلان، ولا يتم بيعها أبدًا.في سياق منفصل، كشفت الشركة أنها ستصدر جهازا قارئ «كيندل سكريبد» جديد يمكن للمستخدمين الكتابة عليه، كما ستضيف المزيد من الميزات إلى الروبوت المنزلي «Astro» وكذلك إصدار أجهزة «Echo» جديدة.