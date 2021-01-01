«أمازون» تبتكر جهازًا لتتبع مراحل النوم..سيطرح مقابل 139.99 دولار ..

قالت شركة البيع بالتجزئة «أمازون»، أمس الأربعاء، إنها ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام في بيع جهاز غير تلامسي يمكنه تتبع مراحل النوم.
وأوضحت أمازون أن الجهاز المسمى «Halo Rise»، والذي سيطرح مقابل سعر 139.99 دولار، سيستخدم الذكاء الاصطناعي وأجهزة استشعار بدون اتصال لقياس حركة المستخدم وأنماط تنفسه، ما يسمح للجهاز بتتبع مراحل النوم أثناء الليل، مؤكدة أن الجهاز لا يتضمن كاميرات أو ميكروفونات، حسبما ذكرت وكالة «Associated press».
وسيكون جهاز «Halo Rise» أحدث جهاز في خط «Halo» من أمازون، والذي يتضمن جهاز تتبع للياقة البدنية الذي يمكنه تتبع النشاط البدني وأنماط النوم، كما ذكرت الشركة أن الجهاز يمكنه الاتصال بمساعده الافتراضي «أليكسا» والسماح للمستخدمين بالاستيقاظ على أغانيهم المفضلة، والضوء الذي يحاكي الألوان والسطوع التدريجي لشروق الشمس.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!