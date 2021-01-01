(فيديو) خبير أمني يكشف لماذا خسر مؤسس فيسبوك نصف ثروته «في عام واحد»؟

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خسر مؤسس منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، «مارك زوكربييرج»، نصف ثروته البالغ عددها 150 مليار دولار أمريكي خلال عام واحد فقط.



وقال الدكتور محمد حمزة، خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، إن «مارك زوكربييرج» خسر أكثر من نصف ثروت في عام واحد حتى وصلت إلى 55 مليار دولار، وهذا بسبب هروب عدد من مستخدمين الفيس بوك إلى منصات أخرى.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، في برنامج «المصري أفندي»، على قناة «المحور»، أن منصة الفيس بوك منذ فترة تتعرض لشكاوى بسبب عدم الخصوصية وتسريب البيانات، وتراجعت أسعار الاسهم، بالإضافة إلى الفضيحة الأخيرة الخاصة بتسريب بيانات أكثر من 50 مليون حساب على الفيس بوك.

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وأوضح أن البعض يذهب إلى منصات منافسة على رأسها التيك توك وغيرها والشباب ويحبون بعض المنصات أكثر من الفيس بوك.