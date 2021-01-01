(فيديو) خبير أمني يكشف لماذا خسر مؤسس فيسبوك نصف ثروته «في عام واحد»؟

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › (فيديو) خبير أمني يكشف لماذا خسر مؤسس فيسبوك نصف ثروته «في عام واحد»؟

صورة الخبر: فيسبوك
فيسبوك

خسر مؤسس منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، «مارك زوكربييرج»، نصف ثروته البالغ عددها 150 مليار دولار أمريكي خلال عام واحد فقط.

وقال الدكتور محمد حمزة، خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، إن «مارك زوكربييرج» خسر أكثر من نصف ثروت في عام واحد حتى وصلت إلى 55 مليار دولار، وهذا بسبب هروب عدد من مستخدمين الفيس بوك إلى منصات أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، في برنامج «المصري أفندي»، على قناة «المحور»، أن منصة الفيس بوك منذ فترة تتعرض لشكاوى بسبب عدم الخصوصية وتسريب البيانات، وتراجعت أسعار الاسهم، بالإضافة إلى الفضيحة الأخيرة الخاصة بتسريب بيانات أكثر من 50 مليون حساب على الفيس بوك.

وأوضح أن البعض يذهب إلى منصات منافسة على رأسها التيك توك وغيرها والشباب ويحبون بعض المنصات أكثر من الفيس بوك.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على (فيديو) خبير أمني يكشف لماذا خسر مؤسس فيسبوك نصف ثروته «في عام واحد»؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19961

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager