تعرف على الدول التي لديها أسرع اتصال بالإنترنت حول العالم

تصدرت تايوان قائمة أسرع دول العالم من حيث سرعة الإنترنت، بمتوسط سرعة تنزيل يبلغ 135.88 ميجغابت في الثانية، بزيادة 13.55 ميغابت عن اليابان التي احتلت المركز الثاني، وفقًا لبيانات "كابل دوت كو دوت يو كيه" لعام 2022.
واحتلت دول آسيا مكانة بارزة في الترتيب، حيث سجلت سنغافورة وهونغ كونغ أيضاً سرعات متوسطة تبلغ 100 ميغابت في الثانية.
والجدير بالذكر أن الجدول التالي استبعد الأماكن التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، أما في حال تضمين كافة المواقع التي تم قياس سرعة الإنترنت بها فإن ماكاو الواقعة على الساحل الجنوبي للصين تضم أسرع سرعة اتصال بالإنترنت بمتوسط 262.74 ميغابت في الثانية، تليها في المرتبة الثانية جزيرة جيرسي الصغيرة بسرعة 256.59 ميغابت في الثانية.
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