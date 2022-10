Snap تستعرض تقنياتها للتسوق باستخدام الواقع المعزز

الواقع المعزز الواقع المعزز

للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، استضافت شركة Snap Inc فعالية مخصصة لقطاع الأزياء والجمال استعرضت خلالها أبرز تقنيات الواقع المعزز ومختلف المزايا المتوفرة عبر Snapchat والتي يمكن للشركات الاستفادة منها لتطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين. وباعتبارها رائدة في تقنية تجربة وقياس الملابس باستخدام تقنية الواقع المعزز، أطلقت Snap سلسلة من المزايا الإبداعية غير المسبوقة لتساعد في توفير تجربة شخصية ومريحة في مجال الأزياء والجمال.

أقيم الحدث في منطقة "السركال أفينيو" وجمع كبار المسؤولين في الشركات والإعلاميين وشركاء المحتوى والمؤثرين. وأتيحت الفرصة للحضور لاستكشاف قدرة الواقع المعزّز وكيف تساهم هذه التقنية بتطوير قطاعي الأزياء والجمال وتغيير طريقة تسوّق المستهلكين واستعراضهم للمنتجات والتفاعل معها.



ومن خلال مسح الرموز (Snapcodes) الموجودة على عدد من المرايا المعلقة المدعومة بتقنية الواقع المعزز، عاش الضيوف تجربة جديدة كلياً تمكنوا عبرها من قياس الملابس دون الحاجة إلى تغييرها.



وفي الركن المخصص للتجميل، تمكّن الزوار من التفاعل مع عدسات تجميل جذابة من نخبة من العلامات التجارية الرائدة، بحضور خبير التجميل الشهير بوبا (المعروف بـ "حمزة سليم") الذي أعاد تنفيذ نفس المظهر الذي حصلوا عليه باستخدام تقنية الواقع المعزز. واستمتع الحضور بالتقاط صورهم الخاصة من خلال مرايا مدعومة بتقنية الواقع المعزز ومصمّمة بطريقة تعكس عدسات الأزياء على أرض الواقع. وتتيح هذه التقنية الثورية لمستخدمي Snapchat تجربة وقياس مختلف القطع والأزياء ببساطة وسهولة وهم في منازلهم من خلال التقاط صورة سيلفي للجسم بالكامل.



وتعليقاً على الحدث، قال حسين فريجة، المدير العام لشركة Snap Inc. في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "توفر Snap Inc. للشركات إمكانيات هائلة وتساعدها في إحداث تحوّل إيجابي ملموس في طريقة تعاملها مع المستهلكين. وتتيح تقنياتنا في مجال الواقع المعزز للعلامات التجارية ابتكار وتخصيص تجارب للتسوق تتناسب مع مختلف احتياجات العملاء، كما أنها تقدم لهم الفرصة لتجربة المنتجات بكل سهولة من منازلهم. نهدف من خلال مثل هذه الفعاليات إلى تمكين الشركات والإعلاميين وشركاء المحتوى والمؤثرين من التعرف على الميزات الفريدة المتوفرة على Snapchat، مما يتيح لهم تجربة هذه التقنيات والتفاعل معها بطريقة ممتعة في حياتهم اليومية".



وبوجود 347 مليون مستخدم نشط يومياً على Snapchat على مستوى العالم، يمكن للعلامات التجارية الاستفادة من المنصة لاستعراض منتجاتها بطريقة مبتكرة وزيادة مبيعاتها، فضلاً عن المساعدة في تقليل كمية المنتجات المُعادة باستخدام تقنية الواقع المعزز في مجال التسوّق. واليوم، بات بإمكان للمستهلكين تجربة المنتجات براحة وسهولة تامة وهم في منازلهم.

ووفقاً لدراسة أجرتها Snap و"ديلويت ديجيتال"، يتسوق اليوم أكثر من 100 مليون مستهلك باستخدام تقنية الواقع المعزز من خلال الإنترنت وفي المتاجر. وباعتبارها شركة رائدة في مجال التجارة القائمة على تقنيات الواقع المعزز، وتُساعد Snap العلامات التجارية على توفير تجارب مميزة للمستهلكين سواء على منصة Snapchat أو عبر مواقعها الإلكترونية.