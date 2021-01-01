تعرف على اسعار تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية أكبر كروس أوفر للعلامة اليابانية



تويوتا هايلاندر 2022 تويوتا هايلاندر 2022

المربع نت – يهتم الكثير من عشاق السيارات اليابانية بالبحث حول اسعار تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية والتي تعد واحدة من أفضل سيارات العلامة اليابانية في فئة الكروس أوفر.



اسعار تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية

ومنذ ظهورها رسمياً للمرة الأولى في عام 2000 استطاعت هايلاندر أن تحقق أرقاماً مميزة في مبيعاتها، بفضل ما تتمتع به مزايا متعددة، والتي حرص الصانع الياباني على تطويرها على مدار السنوات الماضية وحتى اليوم.



وتتوفر سيارة تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية لدى وكيلها الحصري عبداللطيف جميل، من خلال 3 فئات بتجهيزات مختلفة، لتلائم جميع الأذواق.

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في هذا السياق، يقدم لكم موقع «المربع نت» اسعار تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية، وأبرز المواصفات في الفئات كاملة.كم اسعار تويوتا هايلاندر 2022 في السعوديةتتوفر سيارة تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية من خلال 3 فئات بأسعار مختلفة، فجاءت اسعارها لدى وكيلها الحصري عبداللطيف جميل، وفقاً لأخر التحديثات كالتالي:سيارة تويوتا هايلاندر 2022 الفئة الأولى LE HEV بسعر 145,360 ريال سعودي شامل الضريبةسيارة تويوتا هايلاندر 2022 الفئة الثانية GLE HEV 4X4 بسعر 158,010 ريال سعودي شامل الضريبةسيارة تويوتا هايلاندر 2022 الفئة الثالثة LTD HEV 4X4: بسعر 190,900 ريال سعودي شامل الضريبةاسعار تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية, المربع نتتصميم تويوتا هايلاندر 2022 في السعوديةوبعد استعراض اسعار تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية، نسلط الضوء الآن على أهم مواصفات السيارة اليابانية.فتميزت سيارة هايلاندر بحصولها على تصميم خارجي أنيق وعصري يجذب فئة الشباب بشكل كبير؛ حيث حصلت السيارة اليابانية على شبك أمامي باللون الأسود محاط بخطوط من الكروم، وتوسطه شعار العلامة اليابانية الشهير.واندمجت المصابيح الأمامية بتصميمها الجريء مع الشبك الأمامي لتعزز المظهر الهجومي للواجهة الأماية، حيث تميزت بتصميمها النحيف الحاد والذي جاء مسحوباً بشكل واضح باتجاه غطاء المحرك.بالإضافة إلى ذلك جاءت السيارة اليابانية بمصابيح أمامية تعمل بتنقية الـLED مع وجود مصابيح ضباب في أسفل الصدام الأمامي لمزيد من الرؤية على الطريق.كما حصلت السيارة اليابانية على مجموعة من الخطوط البارزة على جانبيها أسفل الأبواب، فضلاً عن تلك الخطوط أعلى غطاء المحرك، والتي عززت الانسيابية والديناميكية.كذلك حصلت على تنفيخ في الرفارف الخلفية لتعزيز المظهر الجريء لسيارة الكروس أوفر اليابانية.اسعار تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية, المربع نتوفي الخلف، جاءت سيارة تويوتا هايلاندر 2022 مزودة بجناح بتصميم جديد وجريء، فجاء بتجويف في الجوانب لتحسين انسيابية السيارة بشكل ملحوظ، مما يعزز الثبات على السرعات العالية.بالإضافة إلى المصابيح الخلفية الـLED الجديدة بتصميم عصري حديث يتماشى مع تصميم السيارة، وتضف مظهر جمالي أثناء الليل، بالإضافة لمخرج عادم واحد فقط.ألوان تويوتا هايلاندر 2022 في السعوديةوفيما يخص ألوان سيارة تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية، فهي تتوفر لدى وكيلها المحلي من خلال مجموعة مميزة من الألوان، وهي واحدة من المزايا التي تدفع الشباب لامتلاك السيارة اليابانية.فجاءت السيارة في السوق السعودية بالألوان التالية :الأبيض، الأسود، الأزرق، الأحمر، البني، السماوي (أزرق فاتح)اسعار تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية, المربع نتتجهيزات تويوتا هايلاندر 2022 من الداخلوحرص الصانع الياباني على تقديم مقصورة مجهزة بأعلى مستوى من التجهيزات التقنية التي تمنح الركاب والقائد تجربة قيادة ممتعة.فجاءت السيارة التي تتسع إلى 7 ركاب (بالسائق) بمقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، وجاءت بكونسول وسطي مميز، وحصلت على عجلة قيادة متعددة الوظائف، تسهل عملية التواصل مع أنظمة الترفيه والجوال.بالإضافة إلى ما سبق، جاءت المقاعد الأمامية في السيارة اليابانية مُجهزة بشكل يناسب تقدم مستوى راحة مميز، في هذه الفئة، وحصلت على صفين للمقاعد، الصف الثاني والثالث والذي يوفر مساحة كبيرة للجالسين داخل السيارة، كما أن مستوى الراحلة في السيارة يُعد من الأفضل في هذه الفئة، خصوصاً مع وجود سقف بانوراما في السيارة.كما زودت تويوتا سيارتها بشاشة كبيرة ترفيهية بقياس 8 بوصة، تدعم البلوتوث وآبل كار بلاي، وشاشة عدادت بقياس 7 بوصة إختيارية.بالإضافة إلى ذلك زودت بميزة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي لمساعدة السائق وقيادة أكثر راحة.كما يوجد تكييف أوتوماتيك بشاشة أسفل الشاشة الترئيسية الترفيهية، مع وجود مخارج ومنافذ شحن للهواتف الجوالة.اسعار تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية, المربع نتمحرك تويوتا هايلاندر 2022 في السعوديةوفيما يخص أداء السيارة اليابانية، فجاءت مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2.5 لتر هايبرد 4 أسطوانات ، والذي يولد قوة 240 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 237 نيوتن متر، مع قير CVT، وهو أداء مثالي بالنسبة لعشاق سيارات الكروس أوفرأنظمة الأمان ومساعدة السائقكما تتوفر تويوتا هايلاندر في المملكة العربية السعودية بمواصفات أمان متعددة منها الأتي:نظام الحماية قبل التصادممثبت سرعة تفاعليالمساعدة في تتبع المسارتنبيه عند الخروج من المسار أو الحارة المروريةكاميرات محيطية 360 درجةحساسات أمامية وخلفيةبالإضافة لوسائل الفرامل المختلفة ونظام الثبات الإلكتروني