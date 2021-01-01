أول معرض للعاملين في مجال السيارات الكهربائية في مصر

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تنظم شركة اليكترفايد بالتعاون مع الحرم اليوناني “جريك كامبس” غداً معرض ” القادم في التنقل Next in Mobility”، وهو الحدث الأول من نوعه الخاص بالتنقل الكهربائي و السيارات الكهربائية ، والذي يأتي تزامناً مع مؤتمر البيئة والمناخ “COP27” والذي تستضيفه مصر الشهر القادم.



ويهدف المعرض، المقام في مول العرب بمدينة 6 أكتوبر، إعادة تصور وتقديم حلول ذكية للتنقل المستدام، وذلك بحضور ألفي شخص سواء من الشركات العالمية العاملة في مجال السيارات الكهربائية في مصر ، من المستثمرين، والجهات الحكومية والإعلامية.



فعاليات معرض “القادم في التنقل”

وبحسب بيان الشركة المنظمة؛ فسوف يقام على هامش المعرض مناقشات وحوارات ما بين رواد هذا المجال من الشركات العالمية والمصنعين ومقدمي الخدمات لاستعراض الحلول وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا القطاع الحديث، وذلك من خلال منطقة مخصصة لتواصل الشركات والعاملين بهذا القطاع لبحث سبل التعاون.

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كما سيشهد المعرض توقيع اتفاقيات تعاون بين الشركات المشاركة، فضلا عن كونه فرصة لاختبار السيارات الكهربائية والتعرف عنها عن قرب.مستقبل السيارات الكهربائية في مصرومن أبرز المشاركين في المعرض جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي باور بمصر، وياسر صالح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) والشركة العربية الألمانية للسيارات.ومن جانبه علق أحمد الألفي مؤسس ورئيس مجلس إدارة “الحرم اليوناني” قائلاً: هدفنا هو الاستمرار في دفع الابتكار للأمام؛ حيث أننا نؤمن بأن جمع الأشخاص ذوي التفكير الإبداعي المتماثل هو الخطوة الأولى لتحقيق ذلك على مر السنين، لذا نعمل بشكل تعاوني مع جميع الشركات الناشئة لاستضافة هذا النوع من الأحداث والمعارض الناجحة في مصر”.وأوضح أنه: “بالتعاون مع “اليكترفايد” قمنا بتنظيم “Next in Mobility” حيث جذبنا أفضل العلامات التجارية في مجال التنقل الكهربائي، وخبراء المجال ورجال الأعمال، لطرح أفكار جديدة وتحفيذية للتعاون على نطاق واسع.وأضاف أحمد الحسيني – الشريك المؤسس لشركة اليكترفايد- قائلاً ” يعتمد مستقبل كوكبنا على سرعة التحول إلى الطاقات المتجددة والتنقل المستدام، من خلال إعطاء الأولوية للانتقال للتنقل الكهربائي في مصر”.تبدأ فاعليات المعرض في الحادية عشر من صباح الغد الموافق أول أكتوبر 2022، ويفتح أبوابه للحضور من خلال التسجيل الالكتروني، وبدعوات في الحفلة الافتتاحية بحضور الجهات الحكومية والشركات العالمية.