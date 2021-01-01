بالفيديو : من الأسرع بموديلات 2023.. هوندا سيفيك أم تويوتا كورولا GR أم هيونداي النترا N؟



هوندا سيفيك تويوتا كورولا GR هيونداي النترا N هوندا سيفيك تويوتا كورولا GR هيونداي النترا N

جدير بالذكر أن هذا الموقع اعتاد من خلال قناته على يوتيوب تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا السباق بين الموديلات الثلاثة السابق ذكرهم من هوندا وتويوتا وهيونداي وأهم مميزاتهم، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:



- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

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- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: