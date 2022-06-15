أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 1 اكتوبر 2022



أسعار الخضروات أسعار الخضروات

إستقرت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم السبت 1 اكتوبر 2022 ، ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.



وتنشر « بوابة اخبار اليوم » أسعار الخضروات حيث سجل سعر الطماطم ما بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.



- البطاطس ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

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-البصل ما بين 2 إلى 4 جنيه.- الكوسة ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.-تراوح سعر الجزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو .-الفاصوليا ما بين 10 إلى 15 جنيه.-الباذنجان الرومي ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيها.-الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 3 جنيه.-الباذنجان الابيض من 2.5 الى 3.5 جنيه-الفلفل الرومي البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيهات.-الفلفل الحامي البلدي ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيهات.- البامية 14 إلى 20 جنيها للكيلو.-الملوخية ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.-الخيار البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيه- خيار الصوب ما بين 4 إلى 7 جنيهات-الليمون البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيهات.-قلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو .-الثوم ما بين 7 إلى 11 جنيه .ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية .