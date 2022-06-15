أسعار الذهب اليوم السبت..

استقرت أسعار الذهب بالسوق المصري ، بمستهل تعاملات اليوم السبت الموافق الأول من أكتوبر، عند أسعار ختام الأمس، والتي تراجعت نحو 8 جنيهات بسعر الجرام ، متأثرا بتراجع سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية ، والتي اختتمت تعاملاتها الأسبوعية بالأمس عند مستوي 1660 دولار للأوقية.
وتشهد أسواق الذهب بشكل عام حالة من الترقب وعدم الاستقرار في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتغير سعر الدولار، وحجم الطلب على الملاذ الآمن، بالإضافة إلى اتخاذ البنوك المركزية الكبرى المزيد من الإجراءات المتشددة لمجابهة التضخم.
وجاءت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم السبت على النحو التالي:
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