أسعار الذهب اليوم السبت..

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أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بالسوق المصري ، بمستهل تعاملات اليوم السبت الموافق الأول من أكتوبر، عند أسعار ختام الأمس، والتي تراجعت نحو 8 جنيهات بسعر الجرام ، متأثرا بتراجع سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية ، والتي اختتمت تعاملاتها الأسبوعية بالأمس عند مستوي 1660 دولار للأوقية.

وتشهد أسواق الذهب بشكل عام حالة من الترقب وعدم الاستقرار في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتغير سعر الدولار، وحجم الطلب على الملاذ الآمن، بالإضافة إلى اتخاذ البنوك المركزية الكبرى المزيد من الإجراءات المتشددة لمجابهة التضخم.

وجاءت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم السبت على النحو التالي:

عيار 21 : 1117 جنيهًا

عيار 24 : 1277 جنيهًا

عيار 18 : 957 جنيهًا

عيار 14 : 745جنيهًا
الجنيه الذهب: 8936جنيها .

وتضاف قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية، حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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