فوائد تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرسة

أثبتت الدراسات الحديثة بأن وجبة الإفطار مهمة جدًا بالنسبة للأطفال، فيفضل إعطاء التلاميذ وجبة إفطار خفيفة قبل الذهاب إلى المدرسة، فذلك يعود عليهم بعدة فوائد.
وفي هذا السياق نقدم لك أبرز الفوائد التي قد تعود على طفلك بالإيجاب إذا تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة، وذلك بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي.
- الشعور الدائم بالهدوء، حيث تمنح وجبة الإفطار حالة من الهدوء والقدرة على السيطرة على الغضب خلال اليوم.
- زيادة التحصيل الدراسي، حيث أن تناول وجبة الفطور يساعد الطلاب والطالبات على التركيز في العملية التعليمية، والتي تحتاج للكثير من الطاقة لتزويد العقل والجسم بما يحتاج إليه.
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