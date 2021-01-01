فوائد تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرسة

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أثبتت الدراسات الحديثة بأن وجبة الإفطار مهمة جدًا بالنسبة للأطفال، فيفضل إعطاء التلاميذ وجبة إفطار خفيفة قبل الذهاب إلى المدرسة، فذلك يعود عليهم بعدة فوائد.



وفي هذا السياق نقدم لك أبرز الفوائد التي قد تعود على طفلك بالإيجاب إذا تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة، وذلك بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي.



- الشعور الدائم بالهدوء، حيث تمنح وجبة الإفطار حالة من الهدوء والقدرة على السيطرة على الغضب خلال اليوم.

- زيادة التحصيل الدراسي، حيث أن تناول وجبة الفطور يساعد الطلاب والطالبات على التركيز في العملية التعليمية، والتي تحتاج للكثير من الطاقة لتزويد العقل والجسم بما يحتاج إليه.

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- عدم تناول وجبة الفطور للأطفال يؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل الصحية، ويحرمهم من الحصول على الفوائد الغذائية الكبيرة المترتّبة على تناول وجبة الفطور.- تساعد وجبة الإفطار على تقديم أداء أفضل خلال اليوم، حيث تمنح الطفل الحيوية اللازمة والنشاط المطلوب للقيام بالواجبات المطالب بها من دراسة ومذاكرة.- ينصح دائماً بتناول وجبة إفطار صحية تحتوي على قدر مناسب من العناصر الغذائيّة ومكوّنة من الخضراوات والفواكه وغيرها من المواد الصحّيّة.- وجبة الإفطار تمنح الجسم القدرة على بدء العمليات الحيوية المرتبطة بحرق الدهون في ساعات الصباح الأولى، مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد عند الأطفال.