فوائد تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرسة

آخر الأخباراخبار منوعة › فوائد تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرسة

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أثبتت الدراسات الحديثة بأن وجبة الإفطار مهمة جدًا بالنسبة للأطفال، فيفضل إعطاء التلاميذ وجبة إفطار خفيفة قبل الذهاب إلى المدرسة، فذلك يعود عليهم بعدة فوائد.

وفي هذا السياق نقدم لك أبرز الفوائد التي قد تعود على طفلك بالإيجاب إذا تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة، وذلك بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي.

- الشعور الدائم بالهدوء، حيث تمنح وجبة الإفطار حالة من الهدوء والقدرة على السيطرة على الغضب خلال اليوم.
- زيادة التحصيل الدراسي، حيث أن تناول وجبة الفطور يساعد الطلاب والطالبات على التركيز في العملية التعليمية، والتي تحتاج للكثير من الطاقة لتزويد العقل والجسم بما يحتاج إليه.

- عدم تناول وجبة الفطور للأطفال يؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل الصحية، ويحرمهم من الحصول على الفوائد الغذائية الكبيرة المترتّبة على تناول وجبة الفطور.

- تساعد وجبة الإفطار على تقديم أداء أفضل خلال اليوم، حيث تمنح الطفل الحيوية اللازمة والنشاط المطلوب للقيام بالواجبات المطالب بها من دراسة ومذاكرة.

- ينصح دائماً بتناول وجبة إفطار صحية تحتوي على قدر مناسب من العناصر الغذائيّة ومكوّنة من الخضراوات والفواكه وغيرها من المواد الصحّيّة.

- وجبة الإفطار تمنح الجسم القدرة على بدء العمليات الحيوية المرتبطة بحرق الدهون في ساعات الصباح الأولى، مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد عند الأطفال.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فوائد تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرسة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88363

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager