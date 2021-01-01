سيبك من أكل برة..طريقة عمل كفتة الحاتي بأقل التكاليف..



كفتة الحاتي كفتة الحاتي

كفتة الحاتي من الأكلات التي تتكون من اللحم المفروم وبعض المكونات المتواجدة في مطبخك، لذا نتناول خلال السطور التالية طريقة عمل كفتة الحاتي بطرق سهلة وغير مكلفة على طريقة الشيف مي صيام، وأيضًا من الممكن أن يتم تناولها على الغداء أو العشاء فهي من الأكلات السهلة التي يمكن تناولها مع أطباق مختلفة من الأرز البسمتي والسلطة الخضراء.



طريقة عمل كفتة الحاتي : المكونات:

نص كيلو لحمة مفرومة.



20 %دهون أو لحمة ضاني.

قد يعجبك أيضا...

ملح.فلفل أسود.تفل بصلة.معلقة كبيرة نشا.معلقة بيكنج بودر.خلطة مشويات.طريقة عمل كفتة الحاتي :يفرم البصل ويعصر جيًدا من الماء.نأخذ مياه البصل وتترك جانبًا لحين تصبيع الكفتة، ومن الممكن بشر حبة من الطماطم علي مياه البصل لإضافة نكهة مميزة للكفتة.ثم تتبل اللحم بملح وفلفل أسود وكيس خلطة المشويات والبيكنج بودر والنشا.ثم تعجن جيداً حتي تنسج خيوط بيضاء.تترك في الثلاجة نصف ساعة.ثم تشكل عن طريق غمس الإيدي في مياه البصل و تصبيع الكفتة.تدخل الصينية فى فرن ساخن جدًا على درجة حرارة عالية حتي تحصل على لون مميز.نسخن فحمة وتوضع على ورق فويل في نصف صنية الكفتة و توضع معلقة زيت و تغطي الكفتة جيداً حتي تشرب كل البخار، لكي تحصلين على طعم مميز.