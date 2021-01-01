سيبك من أكل برة..طريقة عمل كفتة الحاتي بأقل التكاليف..

آخر الأخباراخبار منوعة › سيبك من أكل برة..طريقة عمل كفتة الحاتي بأقل التكاليف..

صورة الخبر: كفتة الحاتي
كفتة الحاتي

كفتة الحاتي من الأكلات التي تتكون من اللحم المفروم وبعض المكونات المتواجدة في مطبخك، لذا نتناول خلال السطور التالية طريقة عمل كفتة الحاتي بطرق سهلة وغير مكلفة على طريقة الشيف مي صيام، وأيضًا من الممكن أن يتم تناولها على الغداء أو العشاء فهي من الأكلات السهلة التي يمكن تناولها مع أطباق مختلفة من الأرز البسمتي والسلطة الخضراء.

طريقة عمل كفتة الحاتي : المكونات:
نص كيلو لحمة مفرومة.

20 %دهون أو لحمة ضاني.

ملح.

فلفل أسود.

تفل بصلة.

معلقة كبيرة نشا.
معلقة بيكنج بودر.

خلطة مشويات.

طريقة عمل كفتة الحاتي :
يفرم البصل ويعصر جيًدا من الماء.

نأخذ مياه البصل وتترك جانبًا لحين تصبيع الكفتة، ومن الممكن بشر حبة من الطماطم علي مياه البصل لإضافة نكهة مميزة للكفتة.

ثم تتبل اللحم بملح وفلفل أسود وكيس خلطة المشويات والبيكنج بودر والنشا.

ثم تعجن جيداً حتي تنسج خيوط بيضاء.

تترك في الثلاجة نصف ساعة.

ثم تشكل عن طريق غمس الإيدي في مياه البصل و تصبيع الكفتة.

تدخل الصينية فى فرن ساخن جدًا على درجة حرارة عالية حتي تحصل على لون مميز.

نسخن فحمة وتوضع على ورق فويل في نصف صنية الكفتة و توضع معلقة زيت و تغطي الكفتة جيداً حتي تشرب كل البخار، لكي تحصلين على طعم مميز.



المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سيبك من أكل برة..طريقة عمل كفتة الحاتي بأقل التكاليف..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41186

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager