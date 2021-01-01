تكشفت دراسة أمريكية: 30 نفسًا عميقًا يوميًا يقلل ارتفاع ضغط الدم

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كشفت دراسة أمريكية حديثة من جامعة كولورادو بولدر وجامعة أريزونا إلى أن القيام بتمارين للتنفس بواسطة جهاز يدوي خاص للحصول على 30 نفسًا عميقًا فقط يوميًا يمكن أن يعالج أو يمنع ارتفاع ضغط الدم بنفس فعالية الأدوية أو بفاعلية أكثر من جهود تحسين نمط الحياة بتقليل استهلاك الصوديوم وإنقاص وزن الجسم، وفقا لموقع «Insider».



كما أجرى باحثون اختبارات لعدد 128 من البالغين الأصحاء، تتراوح أعمارهم بين 18 و82 عامًا، كما أجروا تمارين التنفس لمدة ستة أسابيع بواسطة جهازًا يدويًا، يشبه جهاز الاستنشاق، لمدة تتراوح بين خمس إلى 10 دقائق يوميًا، مع أخذ 30 نفسًا عميقًا حيث يوفر الجهاز اليدوي المقاومة اللازمة لتقوية عضلات الجهاز التنفسي من خلال العمل بجهد أكبر للاستنشاق.



وأظهرت نتائج الدراسة أن بدأ الباحثون في ملاحظة التحسن في ضغط الدم لدى المشاركين في غضون أسبوعين، مع وجود ألم عضلي خفيف مؤقت أو دوار كآثار جانبية، وبحلول نهاية التجربة، لاحظوا انخفاضًا متوسطه 9 ملم زئبقي في ضغط الدم الانقباضي.

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وأكد الباحث الرئيسي في الدراسة وأستاذ الأبحاث المساعد في جامعة كولورادو بولدر «دانييل كريغيد»، إن النتائج فعالة مثل الأدوية، وربما تكون أكثر فعالية من تغييرات نمط الحياة مثل تقليل الصوديوم أو إنقاص وزن الجسم، ويمكن أن تستمر في التحسن بمرور الوقت، مضيفا أنه «يمكن توقع نتائج سريعة إلى حد ما، وكلما زادت فترة ممارسة التمرينات، سينخفض ضغط الدم أكثر»