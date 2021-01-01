طرق مختلفة لفتح المعلبات الغذائية..لو مافيش فتاحة فى البيت..



فتح المعلبات الغذائية فتح المعلبات الغذائية

يعتمد الكثير على شراء الخضراوات والفواكه المعلبة، وتلجأ الشركات إلى استخدام العبوات الصلبة، ونادراً ما تكون سهلة الفتح، وذلك للتأكد على حفظها وحمايتها من التلف، ولكن هناك مشكلة تواجه الكثير بعيدة عن الطعام الجيد، وهي كيفية فتح تلك العبوة وخاصة إذا لم يتوافر أداة لفتحها، لذا يستعرض "اليوم السابع" بعض الطرق المختلفة التي قد تساعدك على فتح العبوات محكمة الغلق بدون فتاحة وذلك وفقا لموقع " southernliving" كما يلي:



افتح العلبة بملعقة:

ربما تكون هذه هي الطريقة الأكثر أمانًا لفتح المعلبات في حالة عدم وجود فتاحة خاصة بفتح هذا النوع من العلب كما يلي:



ضعي العلبة على سطح صلب، مثل منضدة أو طاولة.

وجهي "وعاء" الملعقة إلى الجزء الداخلي من العلبة، بحيث تكون الحافة مباشرة بين شفة العلبة و "الحلقة الداخلية".

أمسكي العلبة بإحكام بيد واحدة، ثم امسكى وعاء الملعقة وافركيه في شق الحافة ذهابًا وإيابًا، ستؤدي هذه الحركة المتكررة إلى تآكل المعدن.

استمري في القيام بذلك في منطقة معينة، ثم بمجرد أن يتم ثقب المعدن بنجاح، اضغطي على الملعقة الموجودة في الحفرة لتوسيعها.

حركي الملعقة إلى المنطقة التالية، كررى حتى تفتح العلبة كلها.

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بالسكين:لاستخدام سكين الطاهي لفتح العلبة استخدمي كعب السكين، هو جزء السكين الأقرب للمقبض، بشرط ألا تحتوي السكين على دعامة تغطي الكعب، مع تنفيذ هذه الطريقة كما يلي:ضعي كعب السكين بحيث يتم تثبيته داخل حافة العلبة.ادفعي زاوية الشفرة في العلبة بزاوية.استمري حتى يتم اختراق الغطاء بالكامل ، مع الحرص دائمًا على الحفاظ على سلامة اليدين والأصابع.صخرة أو شاكوش:ابحثي عن صخرة وافتحى العلبة بهذه الطريقة.ضعي العلبة ووجهيها لأسفل وضعي عليها صخرة كبيرة الحجم أو الخرسانة.افركي العلبة ذهابًا وإيابًا على السطح حتى تظهر الرطوبة على الصخر أو الغطاء.استخدمي سكين جيب أو ملعقة أو شيء مشابه لنزع العلبة لفتحها.