أسعار الحديد والصلب اليوم فى مصر .. استقرار فى جميع المصانع

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أسعار الحديد

أعلنت شعبة مواد البناء، استقرار أسعار الحديد، اليوم السبت فى المصانع، حيث سجل سعر الحديد بشركة عز نحو 17670 جنيها، وبلغ سعر طن حديد السويس للصلب 17570 جنيها، وسجل سعر الحديد اليوم للبيع من أرض المصنع حديد المصريين نحو 17570 جنيها.

وأضافت شعبة مواد البناء في نشرتها، أن سعر حديد الجيوشي للصلب 17300 جنيه، و سجل حديد بشاي 17.900 جنيه، وسجل سعر طن حديد الجارحى 17.550 جنيه بعد زيادته خلال أغسطس بقيمة 250 جنيها، وسجل حديد المراكبي 17.550 جنيه، وسجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيها.

وكانت أسعار الحديد سجلت ارتفاع ملحوظ في أغسطس، وأرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار هو قلة نسب المعروض من المنتج النهائى لحديد التسليح بالسوق المحلية وهو ما جاء مدفوعًا بتراجع شديد فى معدلات استيراد المادة الخام (البيلت) ، في حين شهدت الأسعار بعض التراجع الطفيف منتصف هذا الأسبوع.

المصدر: اليوم السابع

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