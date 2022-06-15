سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه السبت 1 أكتوبر .. هل تخطى الأخضر 20 جنيها؟



سعر الدولار سعر الدولار

سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي، اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، نحو 18.9372جنيه للشراء، و19.0195 للبيع، بينما سجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 19.5108 جنيه للشراء، و19.5875 للبيع.



وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، اليوم السبت 1-10-2022، نحو19.51جنيه للشراء، و19.57جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر، 18.9949عند الشراء وعند البيع سجل 19.2823.



ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية تغييرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل، ويقدم «المصري اليوم» متابعة لحظية لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم حتى إغلاق التعاملات من خلال الروابط الرسمية لمواقع البنوك.

قد يعجبك أيضا...

أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه:سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريسجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي عند الشراء 19.5108، وللبيع 19.5875.سعر الدولار اليوم في البنك الأهليسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 19.51جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك مصرسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 19.51جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 19.53جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.59.سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلاميسعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبي الإسلامي 19.5600 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 19.5900.سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكولوصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى19.52جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 19.59.سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويسوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 19.48 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتيوصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 19.56 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندريةوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 19.54جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في المصرف المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك HSBCوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بى سى» إلى 19.49 للشراء وعند البيع وصل إلى 19.59.سعر الدولار اليوم في بنك SAABوصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.