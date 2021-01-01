فيديو .. هروب قوات الأمن الإيرانية من المتظاهرين



الاحتجاجات في إيران الاحتجاجات في إيران





مع استمرار الاحتجاجات للأسبوع الثالث في إيران، بثت وسائل إعلامية مقاطع لهروب قوات الأمن الإيرانية من أمام المتظاهرين في محافظة أردبيل الآذرية.



واندلعت احتجاجات، الجمعة، في مختلف المدن الإيرانية، حيث خرجت مظاهرة حاشدة في الأهواز، فيما ردد المتظاهرون في أردبيل شمال غربي إيران، شعار "الموت للديكتاتور"، في إشارة للمرشد الإيراني علي خامنئي.

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وتداولت وسائل إعلام محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مقطع فيديو أظهر هروب جماعي لقوات الأمن من المتظاهرين في أردبيل.وتستمر الاحتجاجات في إيران للأسبوع الثالث، تنديدا بوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق" التي احتجزتها في طهران، قبل أن تعلن وفاتها في 16 سبتمبر الماضي.من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن السلطات في إيران خططت "لقمع الاحتجاجات بشكل منهجي وبأي ثمن".وأشارت إلى وجود أدلة على استخدام القوات الإيرانية "للقوة المميتة" والأسلحة النارية في مواجهة الاحتجاجات.وقالت إن "السلطات الإيرانية حشدت جهازها القمعي الجامح المكلف إنفاذ القانون لقمع الاحتجاجات بلا رحمة في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لسحق أي تحد لسلطتها".فيما أعلنت منظمة "إيران هيومن رايتس" الحقوقية الإيرانية، مقتل 83 شخصا، خلال حوالي أسبوعين من التظاهرات تنديدا بوفاة مهسا أميني على يد شرطة لعدم ارتدائها الحجاب بطريقة "مناسبة".https://twitter.com/i/status/1575868972310089728