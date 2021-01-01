بمذاق المحلات .. طريقة عمل الدجاج المشوي

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الدجاج المشوي


يعد الدجاج المشوي من الأكلات الشهية التى يحبها الجميع ويمكن تقديمها فى العزومات المختلفة والتجمعات العائلية ولكن كيف تقدمه بنفس مذاق المحلات.

نقدم لكم طريقة عمل الدجاج المشوي زى المحلات بخطوات الشيف علاء الشربيني صاحب برنامج لقمة هنية .

مقادير الدجاج المشوي للدجاج

دجاجة مقسمة 4 اجزاء

كوب ماء بصل
كوب عصير طماطم
ملعقة صغيرة بهارات دجاج
ملعقة صغيرة زعتر
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة خل
عصير ليمونة
زيت

ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود


طريقة عمل الدجاج المشوي
- ضعي عصير الطماطم وماء البصل مع بهارات الدجاج والملح والفلفل الأسود والخل وعصير الليمون ثم يضاف لهم الزيت النباتي وتخلط جيدا.

- ضعي الزعتر وجوزة الطيب ثم ضعي قطع الدجاج في وعاء التتبيلة وتغمس كل قطعة حتى تتشرب التتبيلة وتمتصها بكل مكوناتها ثم ضعي الدجاج في الثلاجة لمدة 3 ساعات أو أكثر.

- ضعي الدجاج على الشواية وفي حالة عدم توفر الشواية يمكن أن يوضع الدجاج في صينية وتدخل الفرن حتى تنضج ثم ضعي قطعة فحم على عين البوتاجاز واخرجي الدجاج من الفرن وضعى قطعة الفحم الساخن بها مع ملعقة سمنة وتغطى جيدا بورق الفويل لأن هذا سيساعد على منح الدجاج المشوي رائحة ومذاق الفحم وتكون أجمل.

المصدر: برنامج لقمة هنية

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