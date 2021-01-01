تعرف علي فوائد بذور الشيا لصحتك

فوائد بذور الشيا لصحتك عديدة فهي مصدر غني بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية التي توفر العديد من الفوائد لجسم الإنسان تتراوح من فقدان الوزن إلى التحكم في مستوى السكر في الدم.إليك فوائد تناول ملعقتين بذور الشيا لصحتك وفقا لموقع timesofindia
فقدان الوزن
بذور الشيا تساعد على فقدان الوزن لغناه بالألياف الغذائية التي تساعد على الشبع وتساعد إبقائك ممتلئة لفترة أطول ويقلل بالتالي من الشهية.
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