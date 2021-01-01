تعرف علي فوائد بذور الشيا لصحتك

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بذور الشيا



فوائد بذور الشيا لصحتك عديدة فهي مصدر غني بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية التي توفر العديد من الفوائد لجسم الإنسان تتراوح من فقدان الوزن إلى التحكم في مستوى السكر في الدم.إليك فوائد تناول ملعقتين بذور الشيا لصحتك وفقا لموقع timesofindia

فقدان الوزن
بذور الشيا تساعد على فقدان الوزن لغناه بالألياف الغذائية التي تساعد على الشبع وتساعد إبقائك ممتلئة لفترة أطول ويقلل بالتالي من الشهية.

يحتوي 100 جرام من بذور الشيا على 34 جرامًا من الألياف.


صحة العظام
يمكن لبذور الشيا أن تحافظ على صحة العظام فقد تساعد كمية المغنيسيوم والفوسفور الموجودة في بذور الشيا على جعلها مصدرًا غذائيًا مناسبًا لصحة العظام السليمة.

تحتوي جرامات قليلة من بذور الشيا على ما يكفي من الكالسيوم لتلبية جزء كبير من الاحتياجات اليومية من الكالسيوم ، وهو عنصر أساسي للعظام والعضلات.

المصدر: موقع timesofindia

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