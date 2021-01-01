التربية والتعليم تعلن تفاصيل تطبيق درجات المواظبة والسلوك



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم تخصيص درجات على المواظبة والسلوك لطلاب صفوف النقل من السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي في العام الدراسي الجديد 2022 / 2023



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه في صفوف النقل من السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي سيتم خصم درجات من الطالب على مخالفات المواظبة في حالات مثل ما يلي :



التأخير عن الحضور إلى المدرسة بدون عذر مقبول

الخروج من المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي بدون اذن

عدم الألتزام بآداء الواجب المنزلي او تسليمه في الموعد المحدد

كثرة الخروج من الفصل بدون إذن

التهرب من ممارسة الانشطة بدون أسباب

عدم اتباع تعليمات المعلم الفردية وقواعد الفصل

جلب كل ما يمنع استخدامه داخل المدرسة

