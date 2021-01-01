فيديو .. لقطات مرعبة من الفضاء تكشف ضخامة وقوة إعصار إيان



إعصار إيان إعصار إيان



ألقى رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية لمحة عن إعصار إيان العظيم عندما وصل إلى اليابسة على الساحل الغربى لفلوريدا بعد ظهر الأربعاء، حيث حلقت محطة الفضاء الدولية فوق العاصفة، لتصور لقطات مذهلة ولكنها مخيفة من السحب الكثيفة الملتفة من إعصار الفئة 4.



وصل إيان إلى اليابسة في الساعة 3:05 مساء، مع رياح مستدامة سرعتها 150 ميلاً في الساعة، والتقط قمر صناعى عين العاصفة، أثناء تحركها فوق الأرض، فى لقطات شاركها المعهد التعاوني للبحوث فى الغلاف الجوى، وهو تعاون بين جامعة ولاية كولورادو والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى.



وتُظهر مناظر أخرى من الفضاء، تم التقاطها بالأقمار الصناعية، الإعصار الذى يغطى جميع أنحاء فلوريدا تقريبا، بحسب ما نشر موقع insider.

قد يعجبك أيضا...

وتعانى ولاية فلوريدا، والعديد من المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إعصار "إيان"، حيث تهدد العاصفة الاستوائية قطاع السفر الجوى، حيث تقوم المطارات بتقييم الظروف وتحديد متى يمكن استئناف الرحلات بأمان.إدارة الطيران الفيدرالية، قالت فى بيان، "العاصفة الاستوائية إيان تتحرك من فلوريدا باتجاه المحيط الأطلسى، ومن المتوقع أن تتجه إلى الشمال الغربى وتصل مرة أخرى إلى كارولينا اليوم الجمعة.. مشددة على ضرورة تحقق المسافرين من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران"، وفي ولاية فلوريدا، بقي عدد من المطارات مغلقًا أمس الخميس، مع إلغاء مئات الرحلات الجوية في أعقاب العاصفة، وفقا لـ cnn.https://thumbs.gfycat.com/AncientBlankGalapagospenguin-mobile.mp4