فيديو .. لقطات مرعبة من الفضاء تكشف ضخامة وقوة إعصار إيان

ألقى رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية لمحة عن إعصار إيان العظيم عندما وصل إلى اليابسة على الساحل الغربى لفلوريدا بعد ظهر الأربعاء، حيث حلقت محطة الفضاء الدولية فوق العاصفة، لتصور لقطات مذهلة ولكنها مخيفة من السحب الكثيفة الملتفة من إعصار الفئة 4.
وصل إيان إلى اليابسة في الساعة 3:05 مساء، مع رياح مستدامة سرعتها 150 ميلاً في الساعة، والتقط قمر صناعى عين العاصفة، أثناء تحركها فوق الأرض، فى لقطات شاركها المعهد التعاوني للبحوث فى الغلاف الجوى، وهو تعاون بين جامعة ولاية كولورادو والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى.
وتُظهر مناظر أخرى من الفضاء، تم التقاطها بالأقمار الصناعية، الإعصار الذى يغطى جميع أنحاء فلوريدا تقريبا، بحسب ما نشر موقع insider.
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