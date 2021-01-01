قادم للقاهرة .. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ البرازيلي مارسينهو جناح فريق كاوازاكي الياباني، بعد أنباء اتمام النادي الأهلي التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية .
اقترب الأهلي من حسم التعاقد مع المحترف البرازيلي مارسينهو جناح فريق كاوازاكي الياباني، بعد الدخول في مفاوضات متقدمة مع ناديه في الساعات الماضية.
ويسعى الأهلي لتدعيم الخط الأمامي بعدد من اللاعبين المميزين بعد التعاقد مع شادي حسين ومصطفى سعد ميسي إلى جانب البرازيلي سافيو.
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