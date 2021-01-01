قادم للقاهرة .. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة



البرازيلي مارسينهو البرازيلي مارسينهو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ البرازيلي مارسينهو جناح فريق كاوازاكي الياباني، بعد أنباء اتمام النادي الأهلي التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية .



اقترب الأهلي من حسم التعاقد مع المحترف البرازيلي مارسينهو جناح فريق كاوازاكي الياباني، بعد الدخول في مفاوضات متقدمة مع ناديه في الساعات الماضية.



ويسعى الأهلي لتدعيم الخط الأمامي بعدد من اللاعبين المميزين بعد التعاقد مع شادي حسين ومصطفى سعد ميسي إلى جانب البرازيلي سافيو.

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وشهدت المفاوضات تقدما كبيرا في الساعات الماضية مع البرازيلي مارسينهو صاحب الـ 27 عاما، بعد موافقة المدير الفني مارسيل كولر على ضم اللاعب.أرقام البرازيلي مارسينهوشارك البرازيلي مارسينهو رفقة نادي شونجكينج ليفان الصيني فى 27 مباراة سجل هدفين وصنع 2.وخاض مارسينهو مع نادي برازيل دي بيلوتاس البرازيلي 32 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 4.لعب البرازيلي رفقة نادي فورتاليزا البرازيلي في 33 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 5.وقاد مارسينهو نادي كاواساكي فرونتال الياباني في 48 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 8.