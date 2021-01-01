تفاصيل أحالة “عصابة توتال مصر” إلى محكمة الجنايات



عصابة توتال مصر عصابة توتال مصر





أحالت نيابة السادس من أكتوبر 8 متهمين “عصابة توتال مصر” إلى الجنايات لاتهامهم بسرقة أموال توتال مصر والبالغة 500 ألف جنيه.



نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم سرقوا وآخرين مجهولين المبلغ المالي بحوزة المجنى عليهما محمد شعبان عبد الستار حسين ، محمد عطيه قرني منصور والبالغ 500 الف جنيه والمملوك لمحطة وقود توتال كرها عنهما بأن إصطدم المتهم الثالث حال قيادته المركبة عمدا بالمركبة استقلال المجنى عليهما محدثا بالمركبتين التلفيات المبينة وصفا بالتحقيقات وتمكنوا بذلك الوسيلة بإستيقافهما بالطريق العام مشهرا سلاح أبيض "سكين" في مواجهتهما متعدين عليهما ضربا بالأيدي وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما واستوليا على المبلغ المالي وفروا هاربين.