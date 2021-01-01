تطلق Xiaomi كاميرا سيلفي ثورية مع جوال Xiaomi Civi 2



Xiaomi Civi 2 Xiaomi Civi 2

أعلنت شركة Xiaomi الصينية عن جوال Xiaomi Civi 2 الجديد. ويتميز الجوال بأنه مصمم خصيصًا لعشاق التصوير السيلفي.



وخلال السطور التالية سنتعرف على سر جوال Xiaomi Civi 2 الجديد، الذي يحاكي تصميمه ميزة الجزيرة الديناميكية Dynamic Island بجوالات ايفون 14 الجديدة من ابل.



– مواصفات جوال Xiaomi Civi 2:

– التصميم

يصل Xiaomi Civi 2 بتصميم شبابي جذاب.

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– الشاشةويتميز Xiaomi Civi 2، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بيكسل.كذلك يدعم الجوال الجديد معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس يصل إلى 240 هرتز.وتوفر الشاشة ذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، وهي عبارة عن لوحة 10 بت مع دعم Dolby Vision وHDR10 +.هذا بالإضافة إلي تغطية كاملة للتدرج اللوني DCI-P3، وتأتي الشاشة مع طبقة حماية متطورة من نوع Gorilla Glass 5.كذلك يأتي Xiaomi Civi 2 مع شاشة مزودة بفلاش LED أمامي لمساعدة كاميرات الصور الشخصية في ظروف الإضاءة المنخفضة.وبذلك يعد Xiaomi Civi 2 من أوائل جوالات الشركة التي تقدم هذه الميزة.– الكاميراويحوي Xiaomi Civi 2 كاميرا أمامية مزدوجة داخل فتحة مركزية مثقوبة، ويصل كلاهما بمستشعرات بدقة 32 ميجا بيكسل.المستشعر الرئيسي يأتي بزاوية عريضة AF، وفتحة عدسة f / 2.0، بينما الآخر عبارة عن كاميرا بزاوية عريضة للغاية، مخصص للقطات الجماعية ذات تركيز تلقائي FoV بزاوية 100 درجة.علاوة على ذلك تضم الكاميرا المزدوجة الأمامية أربعة مصابيح LED، موضوعة مباشرة فوق الشاشة في الإطار الرفيع للغاية يمكنها التكيف وتوفير ألوان واقعية في بيئات مختلفة.ووفقًا لللشركة الصينية تم تصميم Xiaomi Civi 2 بشكل كبير نحو الأشخاص الذين يحبون التقاط صور سيلفي.لذلك تقدم Xiaomi الكثير من تحسينات الذكاء الاصطناعي، ووضع الجمال للتتبع ثلاثي الأبعاد، وصور ضبابية الخلفية في الفيديو، ومحرر فيديو رائع.وبالإضافة إلى ذلك توجد ثلاث كاميرات خلفية تشبه التصميم المعياري في جزيرة كاميرا سلسلة Xiaomi 12، والتي تحتوي على:مستشعر أساسي من Sony نوع IMX766، بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.8.مستشعر فائق الاتساع بدقة 20 ميجا بيكسل ومجال رؤية 115 درجة وفتحة عدسة f/2.2.مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4.– الأداءوبالإضافة إلى ذلك يعمل Xiaomi Civi 2 بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 1.كذلك يعمل الجوال الجديد بواجهة المستخدم MIUI 13، المستندة إلى نظام تشغيل أندرويد 12.– التخزينويأتي الجوال الجديد مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجا بايت، من نوع LPDDR4x.أيضًا توجد ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجا بايت، من نوع UFS 2.2.– البطاريةعلاوة على ذلك يتميز Xiaomi Civi 2 ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.وتشمل المزايا الأخرى بجوال Xiaomi Civi 2:دعمًا لشبكات اتصال الجيل الخامس (5G).اتصال Wi-Fi 6.تقنية Bluetooth v5.2 و NFC.منفذ شحن من نوع USB-C.تقنية التبريد السائل من الفولاذ المقاوم للصدأ VC المتطورة لتبديد حرارة الجهاز.– الألوانكذلك يأتي Xiaomi Civi 2 بأربعة ألوان هي: الأبيض والوردي والأزرق والأسود.– السعرأخيرًا يتوافر جوال Xiaomi Civi 2 الجديد حاليًا في الصين مقابل سعر يبدأ من 332 دولارًا.