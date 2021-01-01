تطلق إنفينيكس هاتفا أنيقا بمواصفات منافسة

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أضافت شركة إنفينيكس Infinix، عضو جديد لعائلة Note 12 منخفضة التكلفة، حيث يأتي هاتف Infinix Note 12i 2022، مقابل سعر حوالي 150 دولار.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف إنفينيكس Infinix Note 12i 2022، بشاشة عالية الدقة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.



سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Note 12i 2022

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يتمتع هاتف إنفينيكس Infinix Note 12i 2022، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، ومتصلة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب وحدة QVGA، ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل تعمل مع تقنية التعرف على الوجوه.يتم تشغيل هاتف إنفينيكس Infinix Note 12i 2022، بواسطة معالج Helio G85 والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 جيجابايت، من التخزين القابل للتوسيع.يحزم هاتف إنفينيكس Note 12i 2022، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز.يعمل هاتف Infinix Note 12i 2022، بواجهة المستخدم XOS 10.6، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويتميز الهاتف الذكي أيضا بنظام تبريد ثلاثي الأبعاد للجرافين مكون من 6 طبقات ومكبرات صوت مزدوجة مع صوت DTS، بالإضافة إلى مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ومنفذ شحن USB-C.ويتوفر هاتف إنفينيكس Infinix Note 12i 2022، في ثلاثة ألوان هي الأبيض والرمادي أو الأزرق، مقابل سعر 150 دولار (أي ما يعادل 2900 جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت.