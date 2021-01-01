إزالة Dark Sky من متجر تطبيقات آبل على iOS

لم يعد تطبيق Dark Sky للطقس المملوك لشركة أبل متاحًا للتنزيل في متجر التطبيقات بالولايات المتحدة، مما يشير إلى أنه تمت إزالته قبل الموعد المحدد.
استحوذت أبل على تطبيق Dark Sky في شهر مارس عام 2020، ومنذ ذلك الحين قامت بدمج عناصر من التطبيق في تطبيق Weather المتاح على iPhone.
ظل Dark Sky متاحًا للشراء كتطبيق مستقل للطقس بعد الاستحواذ، لكن مطوري التطبيق قالوا في وقت سابق من هذا العام أن تطبيق Dark Sky على iOS لن يكون متاحًا بعد 31 ديسمبر 2022.
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