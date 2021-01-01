إزالة Dark Sky من متجر تطبيقات آبل على iOS

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لم يعد تطبيق Dark Sky للطقس المملوك لشركة أبل متاحًا للتنزيل في متجر التطبيقات بالولايات المتحدة، مما يشير إلى أنه تمت إزالته قبل الموعد المحدد.



استحوذت أبل على تطبيق Dark Sky في شهر مارس عام 2020، ومنذ ذلك الحين قامت بدمج عناصر من التطبيق في تطبيق Weather المتاح على iPhone.



ظل Dark Sky متاحًا للشراء كتطبيق مستقل للطقس بعد الاستحواذ، لكن مطوري التطبيق قالوا في وقت سابق من هذا العام أن تطبيق Dark Sky على iOS لن يكون متاحًا بعد 31 ديسمبر 2022.

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وذكرت مدونة Dark Sky أنه عندما يصبح التطبيق غير متاح في نهاية عام 2022، ستتوقف الإصدارات المشتراة بالفعل عن توفير بيانات الطقس، ولكن حتى الآن لا يزال التطبيق يعمل. ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت إزالة Dark Sky هي في الواقع نوع من الخلل أو ما إذا كانت أبل قد سحبته بالفعل في وقت مبكر.في حين انه سيتم إغلاق تطبيق Dark Sky رسميًا في نهاية ديسمبر، ستعمل واجهة برمجة تطبيقات Dark Sky وموقع الويب حتى 21 مارس 2023. يمكن للمطورين الذين يستخدمون Dark Sky API الانتقال إلى WeatherKit API من أبل.