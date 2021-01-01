تحاول جوجل إعادة تشكيل خدمة البحث

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خلال حدث Search On السنوي، كشفت جوجل عن العديد من الطرق الجديدة للبحث في الويب. يمكن طرح الأسئلة على محرك البحث بتنسيق صورة أو نطقها في ميكروفون الهاتف، كما لم تعد نتائج البحث عبارة عن موجز يحتوي على روابط: يمكن للطرق الجديدة لتقديم المعلومات أن تثير اهتمام المستخدم حتى بدون تحديد الاستعلام.



لقد غيّرت كل من منصتي Tiktok و Instagram شكل الإنترنت الحديث بشكل كبير، لذلك كان على جوجل التكيف مع الاتجاهات الجديدة ومحاولة إنشاء نوع من البث التناظري لخلاصة المقترحات في TikTok. لا يملك مطورو خدمة بحث جوجل حتى الآن إجابة دقيقة لما يمكن أن تبدو عليه مثل هذه الخلاصة، لكنهم يعملون بنشاط في هذا الاتجاه.



أشار Prabhakar Raghavan، نائب رئيس الشركة التي تشرف على خدمة البحث، إلى أن جوجل تحاول الابتعاد عن النموذج الكلاسيكي، حيث يتعين عليك كتابة السؤال الصحيح للحصول على نتيجة البحث المطلوبة. ستساعد التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ورؤية الكمبيوتر في تغيير الأشياء.

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وخير مثال على ذلك خدمة Google Lens مع ميزة البحث المتعدد الجديدة: يمكنك البحث عن الصور ثم تخصيص استعلام البحث بتنسيق نصي.بمعنى آخر، لم يعد البحث الحديث نظامًا للأسئلة والأجوبة؛ بل يتحول إلى نظام للبحث ودراسة المعلومات، وأداة للاكتشاف، ومحاولات لاكتشاف ما ليس له إجابات مباشرة.لا يزال معظم المستخدمين يأتون إلى جوجل للعثور على “Facebook” أو “الطقس”، ولكن هناك أيضًا من يفتحون البحث بدون نية محددة.