يلمحون شركتي Razer و Verizon إلى جهاز ألعاب محمولة جديد مدعوم بشبكة الجيل الخامس

أعلنت شركة Razer و Qualcomm و Verizon عن جهاز ألعاب محمول جديد سيتم الكشف عنه بالكامل في RazerCon خلال الأسابيع المقبلة.
سيأتي الجهاز مدعوم بشبكة 5G، وسيعمل بمعالج Snapdragon G3X Gen 1، وسيحمل علامة Razer التجارية باعتباره أفضل جهاز ألعاب محمول.
تعتبر التفاصيل حول الجهاز قليلة في الوقت الحالي، ولكن ما نعرفه هو أنه سيتميز بمعالج رسومات Adreno القادر على تشغيل ألعاب Android بمعدل 144 إطارًا في الثانية، مع دعم 10 بت و HDR مدمج.
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