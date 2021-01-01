يلمحون شركتي Razer و Verizon إلى جهاز ألعاب محمولة جديد مدعوم بشبكة الجيل الخامس

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أعلنت شركة Razer و Qualcomm و Verizon عن جهاز ألعاب محمول جديد سيتم الكشف عنه بالكامل في RazerCon خلال الأسابيع المقبلة.



سيأتي الجهاز مدعوم بشبكة 5G، وسيعمل بمعالج Snapdragon G3X Gen 1، وسيحمل علامة Razer التجارية باعتباره أفضل جهاز ألعاب محمول.



تعتبر التفاصيل حول الجهاز قليلة في الوقت الحالي، ولكن ما نعرفه هو أنه سيتميز بمعالج رسومات Adreno القادر على تشغيل ألعاب Android بمعدل 144 إطارًا في الثانية، مع دعم 10 بت و HDR مدمج.

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علاوةً على ذلك، فإنه يوفر اتصال 5G و WiFi 6E بفضل نظام FastConnect 6900 للشركة.ووفقًا لـ Verizon، يمكن لجهاز Android المحمول تشغيل الألعاب محليًا، بالإضافة إلى بثها من السحابة وأجهزة الكونسول.على أي حال، وعدت Razer و Qualcomm و Verizon بمشاركة المزيد من المعلومات حول تعاونهم في 15 أكتوبر خلال مؤتمر RazerCon.