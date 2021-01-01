تأتي سلسلة Oppo Reno9 بقدرة بطارية 4500 mAh

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صورة الخبر: Oppo Reno9
Oppo Reno9

بدأت شركة Oppo في الإستعداد لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Oppo Reno9، ولقد أوضحت أحدث التفاصيل خطط الشركة لدعم الإصدارات الجديدة بقدرة بطارية 4500 mAh وتقنية شحن سريع جديدة.

تشير التسريبات إلى خطط Oppo لإطلاق سلسلة هواتف Oppo Reno9 في حدث يعقد خلال شهر نوفمبر المقبل، ولقد شاركت صفحة “Digital Chat Statio” على منصة Weibo اليوم بعض التفاصيل حول سلسلة Reno9.

ولقد أكدت التسريبات على أن الإصدارات القادمة تأتي برقاقة معالج كوالكوم من سلسلة Snapdragon 7 وأيضاً رقاقة MediaTek من سلسلة معالجات Dimensity 8 على غرار سلسلة Reno8 السابقة.

من جانب أخر ستكون شركة Oppo من بين الشركات الأولى التي تتبنى المعايير الجديدة لتقنية الشحن السريع UFCS التي قدمت في الصين.

أيضاً يدعم الإصدارات الجديدة من سلسلة Reno9 بطاريات بقدرة 4500 mAh، مع معايير UFCS للشحن السريع، ومن المقرر أن تتبنى مجموعة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية المعايير الجديدة للشحن على أن تشمل هذه الشركات كلاً من هواوي وvivo وشاومي من بين شركات أخرى.

المصدر: بوابه المتميز

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