مراجعة ل Asus ExpertBook B3 Flip بتصميم متحول 2 في 1 ودعم لشبكات LTE



Asus ExpertBook B3 Flip Asus ExpertBook B3 Flip

قدمت شركة Asus جهاز ExpertBook B3؛ هو حاسب محمول 2 في 1 مخصص لقطاع العمل، وهو يمثل الفئة المتوسطة أيضًا. يجمع الحاسب المحمول بين معالج Intel Core i7-1165G7 ومعالج رسومات Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs، ويوفر شاشة 14 بوصة بدقة 1920 × 1080 بكسل، ويبلغ سعره 1499 يورو.



في هذه المقالة، سنقوم بمراجعة الحاسب المحمول الاثنين في واحد ExpertBook B3 Flip مع سرد اهم ميزاته وتفاصيله.



مراجعة للحاسب المحمول Asus ExpertBook B3 Flip:

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التصميميأتي الحاسب المحمول بهيكل أسود غير لامع ومزيج من المواد، مع معدن للجزء الخلفي من الغطاء وبلاستيك للوحدة الأساسية. لا توجد حواف حادة بالجهاز، يمكن ثني الغطاء بسهولة شديدة. تم تثبيت البطارية وليس هناك ما يسمى بغطاء الصيانة.يحتوي الجهاز على منفذي USB-C (USB 3.2 Gen 1 و USB 2.0) بالإضافة إلى منفذي USB-C (Thunderbolt 4) يدعمان PowerDelivery و DisplayPort لكل واحد.لذلك بشكل عام، يحتوي B3 على ثلاثة مخارج فيديو بما في ذلك منفذ HDMI المخصص، مع قارئ بطاقة ذاكرة microSD.يحتوي الجهاز 2 في 1 على كاميرتين: كاميرا ويب (0.9 ميجابكسل) لمكالمات الفيديو وكاميرا واحدة (13 ميجابكسل) لالتقاط الصور. يتم وضع الكاميرا الأخيرة فوق لوحة المفاتيح ويمكن استخدامها في وضع الكمبيوتر اللوحي.يظهر بالجانب الأيمن أزرار التحكم في مستوى الصوت وقارئ بطاقة الذاكرة (microSD) وقارئ بطاقة SIM ومنفذ USB 2.0 (النوع A) وشبكة جيجابت إيثرنت.يزن الحاسب المحمول 1.61 كجم.الاتصاليدعم اتصال Wi-Fi معايير 802.11a / b / g / n / ac / ax. وتُظهر رقائق AX من Intel نتائج أفضل بشكل ملحوظ.يمكن أيضًا إعداد الاتصالات اللاسلكية عبر شبكة LTE، بفضل مودم متوافق (Fibocom L850-GL).تشترك بطاقة الذاكرة وبطاقة SIM (nanoSIM) في نفس المنفذ.لوحة المفاتيحيضم الجهاز لوحة مفاتيح توفر مفاتيح متساوية وسلسة وناعمة. تعطي لوحة المفاتيح نتائج طفيفة أثناء الكتابة، لكنها ليست ملحوظة للغاية.بشكل عام، ابتكرت Asus لوحة مفاتيح مناسبة للاستخدام اليومي. لكن لوحة المفاتيح لا تدعم الإضاءة الخلفية.تمتد لوحة ClickPad السلسة متعددة اللمس على مساحة سطح تبلغ حوالي 10.5 × 6.2 سم، وتتميز بخصائص انزلاق جيدة. تقوم اللوحة بتسجيل المدخلات بدقة حتى تجاه حوافها. ويؤدي النقر فوق الزاوية اليمنى العلوية إلى فتح لوحة المفاتيح الرقمية.تدعم لوحة اللمس 10 نقاط لمس وتسجل المدخلات على الفور. يمكن استخدام اللوحة بأصابعك أو بقلم Asus المرفق. توجد فتحة خاصة لتخزين القلم في الوحدة الأساسية، حيث يمكن أيضًا شحنه.الشاشةتتميز الشاشة اللمسية العاكسة ذات حجم 14 بوصة بنسبة تباين جيدة تبلغ 1893:1، لكن السطوع ليس مرتفعًا كما نتوقع. تأتي القيم المقاسة بعيدة عن المستوى الجيد، ولا يوجد وميض PWM.تُظهر الشاشة تمثيلاً بلون خالص من المصنع، على الرغم من أن الألوان تظهر انحرافات طفيفة لا يمكن تصورها عن النغمات الأصلية. لا يمكن للشاشة إعادة إنتاج مساحات الألوان AdobeRGB (40?) و RGB (59?) و DCI-P3 (39?).علاوةً على ذلك، تُظهر أوقات استجابة الشاشة مدى سرعة تغيير الشاشة من لون إلى آخر. يمكن أن تؤدي أوقات الاستجابة البطيئة إلى ظهور صور لاحقة ويمكن أن تتسبب في ظهور الأجسام المتحركة ضبابية.لتعتيم الشاشة، تقوم أغلب الحواسب المحمولة ببساطة بتشغيل وإيقاف الإضاءة الخلفية في تتابع سريع؛ وهي طريقة تسمى Pulse Width Modulation (PWM). ولكن مع الأسف، لا توجد هذه الميزة بـ ExpertBook B3.ومع ذلك، تتمتع شاشة IPS بزوايا مشاهدة جيدة ويمكن قراءتها من أي موضع. ولكن عندما تكون بالخارج، سيجعل سطوع الشاشة المنخفض والسطح العاكس قراءة الشاشة صعبة للغاية في أحسن الأحوال.الأداءقامت شركة Asus بتقديم جهاز حاسب محمول 2 في 1 من نطاق الأعمال مع قوة حوسبة كافية جدًا لجميع مهام المكتب والإنترنت.يدعم الكمبيوتر المحمول ثلاثة أوضاع أداء (أداء عالي وأداء متوازن ووضع الهمس). يمكن للمستخدمين التبديل بينهم عبر مفتاحي التشغيل السريع “Fn” + “F”.يعمل معالج Core i7-1165G7 رباعي النواة (Tiger Lake) بساعة أساسية تبلغ 2.8 جيجاهرتز. عبر Turbo، يمكن زيادتها إلى 4.1 جيجاهرتز (أربعة أنوية) أو 4.7 جيجاهرتز (نواة واحدة).يدعم المعالج وظيفة Hyperthreading ويمكنه التعامل مع خيطين لكل نواة. أثناء الاختبارات المعيارية متعددة الخيوط Cinebench R15، يعمل المعالج من 3.4 إلى 4.1 جيجاهرتز وأثناء اختبارات الخيط الفردي، تتراوح سرعة الاستجابة من 1.8 إلى 4.7 جيجاهرتز.من خلال تشغيل الاختبار متعدد الخيوط لمعيار Cinebench R15 في حلقة لمدة 30 دقيقة على الأقل، تمكنا من تحديد ما إذا كان CPU Turbo نشطًا بشكل دائم. تدوم وحدة المعالجة المركزية Turbo حوالي دقيقتين باستخدام جميع النوى. بعد ذلك، تعمل ثلاثة من النوى الأربعة بسرعات استجابة أقل بقليل من السرعة الأساسية.أما عن أداء النظام، فهو سريع الاستجابة وسلس. توفر وحدة المعالجة المركزية أداءً كافيًا للاستخدام المكتبي والإنترنت.التخزينيعمل محرك الأقراص الصلبة NVMe SSD ذو سعة 512 جيجابايت (M.2-2280) من Micron كمحرك للنظام ويوفر معدلات نقل جيدة بشكل عام، ولكنه ليس أحد أفضل الإصدارات بين محركات الأقراص الصلبة الأخرى.معالج الرسوماتسيتمكن معالج Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) المدمج من الحفاظ بشكل دائم على أقصى سرعة على مدار الساعة تبلغ 1300 ميجاهرتز.وتعمل الذاكرة العشوائية (RAM) فقط في وضع القناة الواحدة ولا تسمح لوحدة iGPU بالوصول إلى إمكاناتها الكاملة. ولكن هناك خيارات أخرى لتنشيط الوضع ثنائي القناة (تثبيت وحدة ذاكرة ثانية)، والذي سيؤدي إلى زيادة نتائج القياس بالإضافة إلى معدل الإطارات أثناء اللعب.المروحةأثناء الاستخدام اليومي، غالبًا لا تدور المروحة على الإطلاق للتشغيل الصامت تمامًا. تحت الضغط، يرتفع مستوى الضوضاء حتى 44.1 ديسيبل (A)؛ أي أكثر من اللازم بالنسبة لجهاز حاسب محمول بسيط في المكتب.الحرارةأثناء الاستخدام اليومي (المكتب والإنترنت)، تظل درجات حرارة سطح Asus Flip معقولة. وتحت الضغط، ترتفع درجة الحرارة في مناطق قليلة لكنها تظل معتدلة في المتوسط.في بداية اختبار التحمل (مع تشغيل Prime95 و Furmark لمدة ساعة على الأقل)، عملت وحدة المعالجة المركزية من 2.6 إلى 4 جيجاهرتز. وخلال اختبار الإجهاد، انخفضت معدلات الساعة إلى نطاق 1.3 إلى 2.8 جيجاهرتز.البطاريةفي اختبار Wi-Fi الواقعي، يستمر الحاسب المحمول في العمل لمدة سبع ساعات واربعون دقيقة.التقييم العاميعتبر Asus ExpertBook B3 Flip جهاز كمبيوتر محمول 2 في 1 مبهم ومجهز لجميع حالات الاستخدام. يمكن الوصول إلى الشبكة عبر Ethernet و Wi-Fi و LTE. تم وصف الجهاز بأنه متعدد الوظائف.يتميز جهاز ExpertBook B3 ، الذي يوفر مودم LTE ومنفذين Thunderbolt 4 بحجم 14 بوصة، بشاشة FHD IPS. يمكن استخدام شاشة اللمس مع قلم الإدخال المرفق.السعر والتوافريتوفر إصدار ExpertBook B3 Flip (المجهز بـ Core i7-1135G7 و 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من ذاكرة SSD و Windows 10 Pro) عبر Walmart بسعر 1499 يورو.طورت Asus جهاز ExpertBook B3 Flip بتصميم وتكوينات مجهزة لدعم المستخدم في المهام المختلفة، مع دعم للإتصال بشبكات LTE.8.5/10الإيجابياتشاشة تعمل باللمس مع نسبة تباين جيدةلوحة مفاتيح جيدةذاكرة عشوائية قابلة للترقيةاثنان من منافذ Thunderbolt 4دعم الإتصال بشبكات LTEالسلبياتشاشة عاكسةنسبة السطوع منخفضة بالشاشةقارئ بطاقة بطيءدقة ألوان منخفضةلا توجد لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية