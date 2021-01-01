ينطلق هاتف vivo Y73t رسمياً برقاقة Dimensity 700

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › ينطلق هاتف vivo Y73t رسمياً برقاقة Dimensity 700

صورة الخبر: vivo Y73t
vivo Y73t

أعلنت شركة vivo رسمياً اليوم عن هاتف vivo Y73t الذي ينطلق بمعالج Dimensity 700، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

يتميز هاتف vivo Y73t بشاشة LCD بحجم 6.58 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 60Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 700 وإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وتتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

أيضاً يدعم هاتف vivo Y73t بطارية بقدرة 6000 mAh، ويأتي بمنفذ USB-C، وينطلق الهاتف بواجهة OriginOS Ocean، ونظام تشغيل Android 12، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بألوان الأزرق، والأسود، والبرتقالي، بسعر يبدأ من 195 دولار للنموذج الرئيسي.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ينطلق هاتف vivo Y73t رسمياً برقاقة Dimensity 700

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21738

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager