ينطلق هاتف vivo Y73t رسمياً برقاقة Dimensity 700

أعلنت شركة vivo رسمياً اليوم عن هاتف vivo Y73t الذي ينطلق بمعالج Dimensity 700، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.
يتميز هاتف vivo Y73t بشاشة LCD بحجم 6.58 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 60Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.
كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 700 وإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.
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