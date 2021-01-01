ترفع غبور أسعار سيارات شانجان موديل 2022

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شانجان

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، وكيل العلامة التجارية شانجان في مصر، عن أسعار سيارات شانجان موديل 2022، بقيم ارتفاعات تراوحت بين 5 إلى 25 ألف جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبار من اليوم السبت 1 اكتوبر 2022.

سيارات شانجان ألسفن 2022
فجاءت أسعار سيارات شانجان ألسفن 2022 في الفئة الأولى بنحو 245 ألف جنيه، بدلا من 240 ألف جنيه، وسجلت الفئة الثانية سعر 275 ألف جنيه مقارنة بـ 270 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً تتوفر بسعر 295 مقارنة بـ 290 ألف جنيه.

أسعار شانجان CS15 موديل 2022
1641118265 618 116268 2021 7 27 2 20 1 34بينما سجلت أسعار شانجان CS15 موديل 2022 للفئة الأولى مبلغ 350 ألف جنيه بدلا من 340 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه مقابل 360 ألف جنيه.

أسعار شانجان CS35 Plus موديل 2022
أما الزيادة الأعلى فكانت من نصيب السيارة شانجان CS35 plus للفئة الأولى بنحو 515 ألف جنيه، مقارنة 490 ألف جنيه، وبالنسبة للفئة الثانية فسجلت 535 آلاف جنيه بدلا من 510 ألف جنيه، والفئة الثالثة والأعلى تجهيزا وصلت لـ 560 ألف جنيه مقابل 535 ألف جنيه.

أسعار شانجان CS55 موديل 2022

كما صعدت شانجان CS55 موديل 2022 الفئة الأولى إلى 405 آلاف جنيه، بدلا من 380 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 430 آلاف جنيه، بدلا من 405 آلاف جنيه ، الفئة الثالثة 450 بدلاً من 425 ألف جنيه.

أسعار شانجان إيدو 2022
بينما ارتفعت أسعار شانجان إيدو 2022 لتصبح الفئة الأولى بسعر 310 آلاف جنيه بدلاً من 305 آلاف جنيه، وجاءت الفئة الثانية بسعر 330 آلاف جنيه مقارنة بـ 325 آلاف جنيه.

المصدر: Egypt Automotive

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