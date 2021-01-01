ترفع غبور أسعار سيارات شانجان موديل 2022

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، وكيل العلامة التجارية شانجان في مصر، عن أسعار سيارات شانجان موديل 2022، بقيم ارتفاعات تراوحت بين 5 إلى 25 ألف جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبار من اليوم السبت 1 اكتوبر 2022.
سيارات شانجان ألسفن 2022
فجاءت أسعار سيارات شانجان ألسفن 2022 في الفئة الأولى بنحو 245 ألف جنيه، بدلا من 240 ألف جنيه، وسجلت الفئة الثانية سعر 275 ألف جنيه مقارنة بـ 270 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً تتوفر بسعر 295 مقارنة بـ 290 ألف جنيه.
أسعار شانجان CS15 موديل 2022
1641118265 618 116268 2021 7 27 2 20 1 34بينما سجلت أسعار شانجان CS15 موديل 2022 للفئة الأولى مبلغ 350 ألف جنيه بدلا من 340 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه مقابل 360 ألف جنيه.
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