زيادة أسعار سيارات هيونداي موديل 2022..تصل إلى 40 ألف جنيه..



هيونداي هيونداي

أخطرت شركة جي بي غبور أوتو شبكة موزعيها المعتمدين عن ارتفاع أسعار سيارات هيونداي موديل 2022 ، وتراوحت قيم الارتفاعات ما بين 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه على الفئات المتاحة في السوق المحلية.



سيارات هيونداي كريتا موديل 2022

حيث قفزت الفئة الأولى من سيارات كريتا موديل 2022 إلى سعر 550 ألف جنيه مقابل سعر 530 ألف في بداية الشهر الماضي بزيادة بلغت 20 ألف جنيه، بينما صعد سعر الفئة الثانية إلى 570 ألف بدلا من 550 ألفاً سابقاً، وسجلت الفئة الثالثة سعر 575 ألف جنيه بدلا من 525 ألف، أما الفئة الرابعة فسجلت سعر 625 آلاف مقارنةً بـ 605 آلاف جنيه في السابق.



وتنتمي هيونداي كريتا لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV ، حيث تتوافر بمحرك رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي، ليعطي قوة 123 حصانًا، ويولد عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، ويتصل بالمحرك ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، حيث تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تمكنها من التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.1 ثانية.

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