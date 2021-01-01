تظهر كيا سورينتو 2024 فيس ليفت بالشكل التخيلي

المربع نت – رصدت العدسات التجسسية سيارة كيا سورينتو فيس ليفت الجديدة أثناء اختبارها مؤخرًا في الشوارع الأوروبية والكورية بتمويهات كثيفة ولكن أمكن مع ذلك ملاحظة بعض عناصر التصميم الجديدة للـ SUV الرائجة.
بناء على هذه الصور التجسسية، قام الفريق الروسي Kolesa برسم تصميم تخيلي للـ SUV المحدثة، بمقدمة جديدة تشمل مصابيح أمامية معاد تصميمها، وشبك أمامي جديد، ومصابيح نهارية LED على شكل C.
كما قام الفريق الروسي بتعديل الخلفية بناءً على ملاحظاتهم، بشريط ضوئي LED يصل بين المصابيح الخلفية، ولمسات جمالية مستوحاة من موديل تيلورايد على المصابيح، ومن المتوقع تحديث المصد الخلفي كذلك.
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