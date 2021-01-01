تظهر كيا سورينتو 2024 فيس ليفت بالشكل التخيلي



كيا سورينتو 2024 كيا سورينتو 2024

المربع نت – رصدت العدسات التجسسية سيارة كيا سورينتو فيس ليفت الجديدة أثناء اختبارها مؤخرًا في الشوارع الأوروبية والكورية بتمويهات كثيفة ولكن أمكن مع ذلك ملاحظة بعض عناصر التصميم الجديدة للـ SUV الرائجة.



بناء على هذه الصور التجسسية، قام الفريق الروسي Kolesa برسم تصميم تخيلي للـ SUV المحدثة، بمقدمة جديدة تشمل مصابيح أمامية معاد تصميمها، وشبك أمامي جديد، ومصابيح نهارية LED على شكل C.



كما قام الفريق الروسي بتعديل الخلفية بناءً على ملاحظاتهم، بشريط ضوئي LED يصل بين المصابيح الخلفية، ولمسات جمالية مستوحاة من موديل تيلورايد على المصابيح، ومن المتوقع تحديث المصد الخلفي كذلك.

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لا تغييرات ميكانيكية متوقعة لكيا سورينتو 2025 فيس ليفتلا نتوقع أي تحديثات جذرية للمحركات أو مواصفات الأداء لكيا سورينتو فيس ليفت، مع استمرار السيارة بنفس محرك 4 سلندر 2.5 لتر الحالي بالتنفس الطبيعي بقوة 191 حصان، مع نسخة تيربو لنفس المحرك بقوة 281 حصان، كما تتوفر سورينتو بمحرك 1.6 لتر هايبرد بقوة تصل إلى 261 حصان للفئة الرائدة في المجال.