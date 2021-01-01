تحصل نيسان باترول نيسمو على إصدار معدل من مانهارت لأسواق الشرق الأوسط

آخر الأخبارأخبار السيارات › تحصل نيسان باترول نيسمو على إصدار معدل من مانهارت لأسواق الشرق الأوسط

صورة الخبر: نيسان باترول نيسمو
نيسان باترول نيسمو

المربع نت – احتفلت شركة مانهارت الألمانية بدخولها لأسواق الشرق الأوسط بالكشف عن إصدار معدل جديد لنيسان باترول، واحدة من أهم سيارات الـ SUV في المنطقة، وتم بناء الإصدار على نسخة باترول نيسمو.

ويأتي الإصدار الجديد بلمسات ذهبية للتصميم الخارجي وجنوط 24 إنش جديدة ذهبية كذلك، مع فتحات هواء أكبر حجماً، وجناح خلفي كبير ومشتت هواء ضخم لإضفاء طابع أكثر قوة وجراءة على الـ SUV.

داخلية ذهبية فاخرة لنيسان باترول نيسمو المعدلة

ويستمر نفس التوجه الجمالي في المقصورة، بجلود الكانتارا الفاخرة المطعمة بالخطوط الذهبية للمقاعد الأمامية والخلفية ومسند الذراع والأبواب، مع لمسات جمالية أخرى من ألياف الكربون على لوحة القيادة.

ولم تنس مانهارت تحديث محرك 5.6 لتر 8 سلندر بالتنفس الطبيعي لباترول نيسمو، عبر إضافة سوبرتشارجر ورفع القوة من 434 حصان إلى 650 حصان، والعزم من 560 إلى 600 نيوتن متر، ولم تغير مانهارت شيئاً في نظام التعليق أو الشاسيه.

وبدأت مانهارت بالفعل باستقبال الطلبات على نيسان باترول المعدلة الجديدة من عملائها في الشرق الأوسط على موقعها الرسمي.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحصل نيسان باترول نيسمو على إصدار معدل من مانهارت لأسواق الشرق الأوسط

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64045

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager