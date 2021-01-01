تحصل نيسان باترول نيسمو على إصدار معدل من مانهارت لأسواق الشرق الأوسط

المربع نت – احتفلت شركة مانهارت الألمانية بدخولها لأسواق الشرق الأوسط بالكشف عن إصدار معدل جديد لنيسان باترول، واحدة من أهم سيارات الـ SUV في المنطقة، وتم بناء الإصدار على نسخة باترول نيسمو.
ويأتي الإصدار الجديد بلمسات ذهبية للتصميم الخارجي وجنوط 24 إنش جديدة ذهبية كذلك، مع فتحات هواء أكبر حجماً، وجناح خلفي كبير ومشتت هواء ضخم لإضفاء طابع أكثر قوة وجراءة على الـ SUV.
داخلية ذهبية فاخرة لنيسان باترول نيسمو المعدلة
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