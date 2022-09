أفضل SUV والأسعار سيارات كيا 2022 – 2023 في السعودية..

كيا كيا

المربع نت – يبحث الكثير من الأفراد حول سيارات كيا 2022 – 2023 في السعودية، في فئة الـSUV، والتي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة؛ حيث تعد العلامة الكورية الجنوبية واحدة من أفضل علامات السيارات في المملكة.



وتمتلك العلامة الكورية أسطولاً فاخراً في السوق السعودي، لا سيما فيما يخص السيارات متعددة الاستحدامات SUV، والتي تمتلك مكانة خاصة لدى الأسر السعودية التي تفضل امتلاكها.



وتتوفر سيارات كيا في السوق السعودي عبر وكيلها الحصري شركة الجبر للسيارات؛ والتي تقدم لعملاء العلامة الكورية أفضل خدمات ما قبل وبعد البيع.

وفي المقال التالي، يستعرض موقع «المربع نت» كل ما تريد معرفته عن أبرز سيارات كيا الـ SUV في السعودية وأسعارها وفقاً لأحدث التغطيات.سيارات كيا 2022 - 2023 في السعودية, المربع نتكيا سونيت في السعوديةتعد سيارة كيا سونيت واحدة من أشهر سيارات كيا الـSUV في السعودية، والتي تتمتع بمزايا وتجهيزات عالية المستوى.فحصلت السيارة الكورية على تصميم انسيابي وجذاب، بفضل تلك الخطوط البارزة التي يمكنك ملاحظتها بوضوح على غطاء المحرك وفي الجوانب.وزودت السيارة الكورية بمصابيح أمامية تعمل بتقنية الـ LED والهالوجين وفقاً للفئة التي ستحصل عليها،بالإضافة إلى مصابيح خلفية بتنقية الـ LED كذلك.فضلاًَ عن ذلك حصلت السيارة على فتحة سقف بالفئة الأعلى، والتي تعزز مظهرها الأنيق.بالإضافة إلى ذلك، زودت السيارة بكشافات ضباب أمامية، ومصابيح نهارية، مع حساسات أمامية وخلفية.وجاءت مقابض السيارة مغطاة بالكروم، أو بلون الهيكل بحسب الفئة كذلك، بجانب تزويدها بمرايا جانبية كهربائية بلون الهيكل يُمكن طيها آلياً مع إشارات مدمجة.وفي الداخل، تتسع سيارة سونيت لـ 5 أفراد، حيث تأتي مزودة بمقاعد مكسوع بالقماش أو جلد حسب الفئة، فتأتي الفئة الأعلى مغطاة بالجلد بالكامل.كذلك، جاءت السيارة الكورية مزودة بـ زر تشغيل المحرك، فضلاً عن توفرها بميزة تشغيل المحرك عن بعد.ويتوفر بالسيارة مكيف عادي أو أوتوماتيكي في الفئة الأعلى، بجانب تزويدها بشاشة عدادات مقاس 3.5 أو 4.2 بوصة، مع مرايا داخلية تعتيم يدوي أو آلي حسب الفئة.وفيما يخص الأداء، تعتمد السيارة على محرك MPI سعة 1.5 لتر، والذي يولد قوة 115 حصان و144 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة IVT.سيارات كيا 2022 - 2023 في السعودية, المربع نتاسعار كيا سونيت 2022/ 2023 في السعوديةوتتواجد سيارات كيا سونيت في السعودية بموديل 2022، و2023، وجاءت أسعار كيا سونيت موديل 2023 في السعودية كالتالي:سونيت 2022 في السعوديةسونيت فئة LX بسعر 82,223 ريال سعوديسونيت فئة EX طلاء ثنائي بسعر 87,398 ريال سعوديسونيت 2023 في السعوديةسونيت فئة LX B1 بسعر 78,773 ريال سعوديسونيت فئة LX B2 بسعر 85,328 ريال سعوديسونيت فئة EX طلاء بلونين بسعر 90,273 ريال سعوديسونيت فئة EX حزمة بيج بسعر 90,273 ريال سعوديسونيت فئة EX L1 بسعر 91,883 ريال سعوديسيارات كيا 2022 - 2023 في السعودية, المربع نتسيارة كيا نيرو 2022 في السعوديةكذلك تنتمي سيارة نيرو إلى سيارات كيا الـ SUV في السعودية، فهي سيارة أس يو في من الفئة الصغيرة تحت المدمجة.لذلك، يغلب على السيارة من الخارج تصميم جريء وديناميكي، يعزز مظهرها الأنيق والإنسيابي عند سيرها في الطرق السريعة بشكل خاص.بالإضافة إلى ذلك، جاء السيارة مزودة بمصابيح أمامية بتقنية LED مع إضاءة نهارية، وكشافات الضباب الأمامية موجودة بالجزء السفلي.وجاءت الكاميرا الخلفية في سيارة كيا نيرو مثبتة على الممسحة.وفي الداخل، حصلت السيارة الكورية على لوحة قيادة بتصميم أنيق، مع الإضاءة الخفيف.وزودت بالشاشات الرقمية لنظام المعلومات والترفيه والعدادات الرقمية، وجاءت المقاعد بالسيارة مكسوة بالجلد، ويمكنك حفظ وضعية الجلوس.وتتوفر السيارة الكورية بـ 7 من الوسائد الهوائية لتوفير أعلى مستوى من الأمان للركاب.في حين يساعد السائق على الطريق التحكم في الثبات الإلكتروني، مساعد الصعود على المرتفعات، وكاميرا الرؤية الخلفية.وفيما يخص الأداء، فتستمد كيا نيرو قوتها من محرك هجين يشتمل على محرك كابا 4 سلندر سعة 1.6 لتر بنظام حقن الوقود المباشر، يولد قوة 105 حصان، مع محرك كهربائي مغناطيسي دائم يولد قوة 43 حصان، ونظام دفع أمامي.ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بست سرعات والذي يوفر ديناميكية مع استجابة نقل سريعة وشعور بالتوجيه.اسعار سيارة كيا نيرو 2022 في السعوديةوتتواجد السيارة في السوق السعودي من خلال فئة واحدة، وسعرها كالتالي:كيا نيرو LX بسعر 108,960 ريال سعودي شامل الضريبةأسعار كيا سيلتوس في السعوديةكذلك تنضم سيارة سيلتوس إلى قائمة أبرز سيارات كيا الـ SUV في السعودية، والتي تتميز بتصميمها العصري، حيث يغلب عليها طابع الفخامة بالداخل والخارج.وفي الداخل جاءت السيارة مزودة بشاشة أجهزة قياس مقاس 7 بوصة، مع مخارج يو اس بي، ومكيف أوتوماتيكي مع مُكيف خلفي، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وشاشة لمسية قياس 8 بوصة.كما جاءت السيارة مزودة بمجموعة مميزة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، نذكر منها: الفرامل المانعة للانغلاق، ومثبت السرعة الذكي .وتعتمد السيارة على محرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر دفع أمامي يولد قوة 123 حصان و151 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.وتتواجد كيا سيلتوس في السعودية من خلال موديل 2022 و2023، وجاءت أسعار سيلتوس 2022 كالتالي:اسعار كيا سيلتوس 2022 في السعوديةسيلتوس فئة LX بسعر 85,328 ريال سعوديسيلتوس فئة EX طلاء ثنائي بسعر 100,508 ريال سعوديسعر كيا سيلتوس 2023 في السعوديةسيلتوس 2023 فئة LX بسعر 89,583 ريال سعوديسيلتوس 223 فئة EX طلاء بلونين بسعر 99,588 ريال سعوديسيلتوس 2023 فئة EX L1 بسعر 105,338 ريال سعوديأسعار كيا سورينتو في السعوديةوينضم إلى قائمة أفضل سيارات كيا الـ SUV في السعودية، سيارة سورينتو، والتي تتمتع بمظهر فاخر وهجومي، بفضل حصولها على شبك أمامي على وجه النمر.فزودت العلامة الكورية سيارتها بمصابيح أمامية على شكل عين النمر، وفي الخلفية حصلت على مصابيح رأسية، وجناح خلفي عزز مظهرها الرياضي والهجومي.وفي الداخل، زودت السيارة بشاشة عدادات 12.3 بوصة وشاشة معلومات ترفيهية 10.25 بوصة تدعم الملاحة والبلوتوث والتعرف على الصوت وغيرها.كذلك، حصلت سورينتو في السعودية على مجموعة من التقنيات التي توفر الراحة والأمان للسائق، مثل مساعد تجنب الاصطدام ومساعد تتبع ومراقبة المسار وشاشة رؤية خلفية مع كاميرا ورؤية محيطية 360 درجة.وفيما يخص أداء السيارة، فجاءت مع خيارين من المحركات، الأول 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 180 حصان وعزم 232 نيوتن متر .والمحرك متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام دفع أمامي والثاني 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 272 حصان وعزم 331 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع أمامي أو كُلّي.وجاءت أسعار كيا سورينتو 2022 في السعودية كالتالي:كيا سورينتو 2022 فئةLX 2.5L مع 7 مقاعد بسعر 128,338 ريال سعوديكيا سورينتو 2022 فئة LX 3.5L مع 7 مقاعد بسعر 142,023 ريال سعوديكيا سورينتو 2022 فئة EX 3.5L M1 مع 7 مقاعد بسعر 160,308 ريال سعوديكيا سورينتو 2022 فئة EX 3.5L L1 مع 7 مقاعد بسعر 192,623 ريال سعوديكيا سورينتو 2022 فئة EX 3.5L L1 مع 6 مقاعد بسعر 195,038 ريال سعوديأسعار كيا سبورتاج في السعوديةوتعد سيارة كيا سبورتاج واحدة من أقوى وأفضل سيارات كيا الـ SUV في السعودية، ويرجع ذلك إلى حصولها على تغيرات كبيرة في التصميم الخارجي والداخلي.فحصلت السيارة على تصميم خارجي بلمسات عصرية وفاخرة للغاية، فأصبحت أكثر ديناميكية وملامح أكثر جرأة، لتبدو واثقة على الطريق، ويتجلى ذلك من الشبك الأسود الأمامي المفصل يمتد عبر عرض مقدمة السيارة.كما تأتي المصابيح الأمامية بتصميم LED، وتأثر تصميم الخلفية بتصميم EV6 الكهربائية.وفي مقصورة السيارة تجد لوحة القيادة بتصميم جديدة مع الشاشة المزدوجة مقاس 12.3 بوصة لكلا من نظام المعلومات الترفيهي والعدادات الرقمية، ويمكن إقران الهاتف الذكي بالنظام عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.وفيما يخص أداء السيارة، فتأتي في السوق السعودي بخيارين من المحرك وتأتي مع خزان وقود بسعة 54 لتر:محرك بنزين سعة 2.0 لتر ينتج قوة 159 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي أو رباعي يتميز بكفاءة استهلاك وقود 14.7 و 16.1 كم/لتر على الترتيب مع نظام الدفع.محرك بنزين تيربو سعة 1.6 لتر ينتج قوة 180 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات مزدوج كلتش موجه إلى نظام دفع رباعي يتميز بكفاءة استهلاك وقود 13.8 كم/لتر.