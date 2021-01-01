تفقد "أبل" 120 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد



أبل أبل

هوت أسهم شركة "أبل" بعد أن خفّض عدد من المحللين تصنيفها بشكلٍ غير مسبوقٍ، مما أدى إلى تفاقم موجة أخرى من ضغوط البيع التي قضت على مئات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية لأكبر أسهم التكنولوجيا الأمريكية.



انخفضت أسهم الشركة المصنعة لهواتف "أيفون" أمس الخميس بنسبة 4.9% بعد أن خفّض "بنك أوف أمريكا" توصيته تجاه السهم من الشراء إلى محايد، محذراً من ضعف طلب المستهلكين على أجهزة "أيفون" الشهيرة. كما قضت عمليات البيع على ما يقرب من 120 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة "أبل".



لم يكن هناك سوى عدد قليل من الأماكن للاختباء يوم الخميس من الضغوط البيعية مع سعي المستثمرين إلى التخلص من الأسهم، حيث يواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي حديثهم الصارم عن رفع أسعار الفائدة في إطار سعي البنك المركزي لكبح جماح التضخم. كان هناك ثلاثة رابحين فقط في مؤشر "ناسداك 100 " الذي انخفض 2.9% ليبلغ بذلك تقريباً أدنى مستوى له منذ 16 يونيو. كما هبطت أسهم "أمازون" و"ألفابت" بنحو 3%، في حين تراجع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.5%.

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تراجع سهم "ميتا بلاتفورمز" بنسبة 3.7% بعد أن وضع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ خططاً لخفض عدد الموظفين للمرة الأولى على الإطلاق. حيث انخفضت أسهم عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 59% هذا العام وسط تباطؤ نمو المستخدمين، حسبما أفات الشرق بلومبرج.كان يُنظر لأسهم شركة "أبل" كملاذٍ آمن لبقية هذا العام، إذ تفوّقت بذلك على زملائها من الشركات الكبرى ومقياس التكنولوجيا الأوسع نطاقاً وسط عمليات بيع حادة مدفوعة بمخاوف الركود. فقد تراجعت أسهم الشركة الأعلى قيمة في العالم، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.3 تريليون دولار، بنحو 20% في عام 2022، مقارنةً بهبوط نسبته 32% لمؤشر "ناسداك 100".ومع توقُّعات تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي عبر المناطق، أشار محللو "بنك أوف أميركا" بقيادة وامسي موهان إلى تباطؤ الطلب على خدمات "أبل"، ومن المرجح أن يلحق به الطلب على منتجات الشركة. وقالوا إنَّ الضغط الذي يسبّبه الدولار القوي لن يؤدي إلا إلى تفاقم حدّة المشكلة.على الرغم من أنَّ "آفاق (أبل) على المدى الطويل ما تزال مواتية"، يتوقَّع "بنك أوف أميركا" مراجعات تقديرية سلبية ومخاطر تقييم على المدى القريب.في هذا السياق، يتجه مؤشر "ناسداك 100 " نحو أطول سلسلة من الانخفاضات الفصلية منذ 20 عاماً، ومع ذلك؛ ما يزال المستثمرون يستعدون لمواجهة المزيد من الألم إثر رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ويبدأ محللو "وول ستريت" في خفض تقديرات الأرباح.تراجعت تقديرات نمو أرباح شركات التكنولوجيا لعام 2023 في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500 " بنحو 6 نقاط مئوية منذ بداية عام 2022، مقارنةً بانخفاض قدره 4 نقاط مئوية للمؤشر الأوسع، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرج إنتليجنس".