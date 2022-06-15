أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 في مصر، في التعاملات الصباحية، نفس الأسعار النهائية ليوم الخميس، والتي سجلت خلالها تراجعًا بعد الارتفاع.



سعر الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر الذهب يوم الخميس، بقيمة جنيهًا واحدًا لكل من الذهب عيار 24، والذهب عيار 21، مقابل ارتفاع بإجمالي 3.25 جنيه الذهب عيار 24، والذهب عيار 21 بإجمالي 3 جنيهات على مدار يوم الخميس.



وتراجع الذهب عيار 18، نحو 85 قرشًا يوم الخميس مقابل ارتفاع بإجمالي 2.6 جنيه، خلال نفس اليوم والجنيه الذهب تراجع 8 جنيهات مقابل ارتفاعه 24 جنيهًا في نفس اليوم.

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سعر الذهب الآن فى مصر (شراء)سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1288 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1127 جنيهًا .سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 966 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 751.25 جنيهًا.سعر الذهب الآن في مصر (بيع)سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1282.25 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1122 جنيهًا .سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 961.75 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 748 جنيها.سعر الجنيه الذهب الآن في مصربلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، حيث سجل 9016 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.سعر الذهب اليوم في الدول العربية:بدأ سعر الذهب اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 في الدول العربية، على التراجع الطفيف الذي سجله في نهاية يوم الخميس، وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر الذهب اليوم في السعودية :-عيار 24 نحو 199.78 ريال.عيار 22 حوالي 183.13 ريال.عيار 21 عند 174.81 ريال.عيار 18 إلى 149.83 ريال.عيار 14 نحو 116.54 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر الذهب اليوم في الإمارات :-عيار 24 نحو 195.52 درهم.عيار 22 إلى 179.22 درهم.عيار 21 نحو 171.08 درهم.عيار 18 حوالي 146.64 درهم.عيار 14 نحو 114.05 درهم.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب اليوم في الكويت:-عيار 24 نحو 16.54 دينارعيار 22 نحو 15.16 دينار.عيار 21 نحو 14.47 دينار.عيار 18 نحو 12.40 دينار.عيار 14 نحو 9.65 دينار.