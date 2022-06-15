أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

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ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الجمعة الموافق الثلاثين من سبتمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.97 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:51 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0069 بحلول الساعة 9:51 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.



كما لامس الجنيه الإسترليني 1.09أمام الدولار بحلول الساعة 9:52 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.54 بحلول الساعة 9:52 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 9:54 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 0:73 الساعة 9:55 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.017 بحلول الساعة 9:55 بالتوقيت العالمي الموحد،بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.088 بحلول الساعة `9:54 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 9:55 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيهتباينت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة، حيث انخفض الدولار الأمريكي في بداية التعاملات الأوروبية، فيما استقر الجنيه الإسترليني واليورو بالقرب من أعلى مستوياتهما في أسبوع، مدعومين بتدخل بنك إنجلترا وتوقع التضييق العنيف من قبل البنك المركزي الأوروبي.الدولار الأمريكيانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى ، بنسبة 0.3% إلى 111.903، بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع واحد عند 111.64 تم الوصول إليه في الجلسة السابقة.الجنيه الاسترلينيارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% عند 1.1157، بعد أن ارتفع في وقت سابق فوق 1.12 في الجلسة الآسيوية، مما جعله قريبًا جدًّا من محو جميع الخسائر الحادة في أعقاب الميزانية المصغرة لخفض الضرائب الحكومية الجديدة غير المموَّلة الأسبوع الماضي.اليوروارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.9817، حيث أظهر التضخم الفرنسي بعض علامات الاعتدال، حيث انخفض بنسبة 0.5% عن الشهر في سبتمبر.ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له عند 0.9844، في وقت سابق من الجلسة، بعد بيانات تضخم المستهلك الألمانية القوية، الصادرة أمس الخميس،والتي أشارت إلى زيادات أكبر في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قبل إصدار رقم مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، في وقت لاحق من الجلسة.الين اليابانيارتفع الين مقابل الدولار قليلًا إلى 144.32، ويتداول بشكل جانبي إلى حد كبير دون الخط 145 المهم نفسيًّا منذ أن تدخّل المسئولون اليابانيون لإجراء أول تدخل في شراء الين منذ عام 1998 الأسبوع الماضي.الدولار الأستراليارتفع الدولار الاسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.1% إلى 0.6503.اليوان الصينيارتفع سعر اليوان الصيني/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 7.0900، بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني الرسمية نمو قطاع الصناعات التحويلية في البلاد بشكل غير متوقَّع في سبتمبر.