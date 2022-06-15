«وزارة التموين»توجه الإنذار الأخير.. اليوم آخر مهلة لتسجيل رقم المحمول



وزارة التموين وزارة التموين

تنتهي مهلة وزارة التموين لأصحاب البطاقات التموينية، بشأن تسجيل رقم المحمول، اليوم الجمعة الموافق 30 من سبتمبر الجاري، وذلك من خلال الموقع الالكتروني( دعم مصر)، حيث أنه لم يصدر أي تعليمات جديدة بشأن مد فترة تسجيل رقم المحمول مجدداً، والتي تنتهي رسميا بنهاية سبتمبر.



وأكد مصدر مطلع على استمرار عملية تسجيل رقم المحمول الخاص باصحاب البطاقات التموينية نظرا لأهميتها، حيث أنه أصبح من غير الممكن استخراج بدل لبطاقة التموين في حالة الفقد أو التلف دون وجود رقم محمول مسجل باسم صاحب البطاقة على قاعدة بيانات مستحقي الدعم.



وقال إنه من المتوقع مد فترة تسجيل رقم المحمول مجددا، لحين الوصول إلى تسجيل أرقام المحمول الخاصة بجميع أصحاب البطاقات التموينية.

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وتطالب وزارة التموين، بتسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية، الذين جاءتهم رسائل تحذيرية عبر بون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة.ونقدم لكم طريقة تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر1- قم بالدخول أولًا إلى موقع دعم مصر من هنا HTTPS://WWW.TAMWIN.COM.EG/ 2-2-اضغط على «تسجيل رقم المحمول» وسجل رقم البطاقة التموينية الخاصة بك والمكون من 12 رقم.3- ستظهر لك خانة بها الاسم الكامل لصاحب البطاقة التموينية وبجوارها خانة لتسجيل رقم المحمول ، دون رقمك المسجل باسم صاحب البطاقة في شركة المحمول.4- اضغط على مربع تأكد من رقم المحمول .5- ستظهر لك رسالة جاري فحص الطلب.