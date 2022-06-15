"الاقتصادية لقناة السويس" تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمى للبحرية..باللون الأزرق..

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صورة الخبر: الاقتصادية لقناة السويس
الاقتصادية لقناة السويس

قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإضاءة منشآتها ومباني موانئها التابعة باللون الأزرق مساء أمس، تزامناً باحتفالات اليوم العالمي للبحرية ومشاركة موانئ الهيئة الاقتصادية موانئ العالم في هذه الاحتفالية.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية في بيان صادر اليوم، أنه تم إضاءة مبنى "ديوان عام الهيئة " ببورسعيد، الكائن فى حي الشرق والمطل على المجرى الملاحي للقناة بالأضواء الزرقاء الساطعة .

وشاركت موانئ شرق بورسعيد والسخنة والأدبية هذه الاحتفالية بإضاءة مبانيها باللون الأزرق، والتي شملت المبنى الإداري بميناء غرب بورسعيد، والمبنى الإداري لميناء شرق بورسعيد، وتم إضاءة برج المراقبة والإرشاد بميناء السخنة، وكذا مباني ميناء الأدبية .

تجدر الإشارة إلى تحديد قطاع النقل البحري يوم التاسع والعشرون من سبتمبر لهذا العام كيوم عالمى للبحرية تحت شعار "تكنولوجيا جديدة "من أجل نقل بحرى أكثر ملائمة واستدامة للبيئة، فضلاً عن توحيد المجتمع البحري العالمي ، وزيادة الوعي بأهمية النقل البحري للعالم.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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