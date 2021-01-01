فوائد ومميزات عديدة لجهاز جديد يراقب النائمين ويعد أنفاسهم..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة "أمازون"، الأربعاء، عن جهاز غير تلامسي يمكنه تتبع مراحل النوم لدى مستخدميه، لمساعدتهم على التمتع بسبات هادئ وعميق.

قالت شركة البيع بالتجزئة على الإنترنت، إن جهاز تتبع النوم "هالو رايز" الذي يبلغ سعره 139.99 دولار، يرصد درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والضوء في الغرفة، بالإضافة إلى أنماط التنفس للشخص النائم قرب الجهاز.

يهدف الجهاز إلى مساعدة المستخدمين على معرفة سبب شعورهم بالراحة أو عدمها عند الاستيقاظ.

ذكرت "أمازون" أن "هالو رايز" لا يمكن اعتباره جهازا طبيا، وليس معتمدا من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية.
ومثل نظرائها "أبل" و"غوغل"، استثمرت "أمازون" في تكنولوجيا تتبع المعلومات الصحية للمستخدمين، لكنها تعرضت في بعض الأحيان للتدقيق من هيئات تنظيمية بشأن المعلومات الحساسة التي تهدف إلى جمعها، مثل نسبة الدهون في الجسم، عبر سوار اللياقة البدنية الخاص بها المعروف باسم "هالو".

وتقول "أمازون" إن خصوصية العملاء لها أولوية مطلقة في عملها، حيث سيقوم جهاز تتبع النوم بتشفير البيانات الصحية، كما أنه لا يحتوي على كاميرا أو ميكروفون.

ومن جهة أخرى، كشفت "أمازون" النقاب عن طرز جديدة من أجهزتها التي يتم التحكم فيها بالصوت، وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية.

وأعلنت الشركة عن أحدث طرزها من أجهزة "كيندل" للقراءة الإلكترونية المزود هذه المرة بقلم رقمي، بهدف مساعدة المستخدمين على إضافة تعليقاتهم على الكتب.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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