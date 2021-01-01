بنسبة 87? ارتفاع عدد السيارات الكهربائية في أمريكا العام الماضي

كشف تقرير جديد أن عدد السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة زاد بنسبة 87.5% العام الماضي، لكن البلاد ستحتاج إلى تسريع الاستثمار في البنية التحتية من أجل الحصول على منافذ شحن كافية لتلبية الطلب المتزايد.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، مع زيادة الاهتمام بالمركبات الكهربائية، فإنها لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من سوق السيارات الإجمالي في أمريكا، بلغت حصة المركبات الكهربائية من إجمالي سوق السيارات في الولايات المتحدة 4.6 في المائة هذا العام، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1% فقط من 250 مليون سيارة وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الخفيفة على الطرق الأمريكية كهربائية.
استحوذت Tesla على 68% من سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة - وهو انخفاض طفيف، وسط منافسة أكبر بكثير على دولارات السيارات الكهربائية الاستهلاكية من شركات مثل Ford وGM وToyota.
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