بنسبة 87? ارتفاع عدد السيارات الكهربائية في أمريكا العام الماضي

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كشف تقرير جديد أن عدد السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة زاد بنسبة 87.5% العام الماضي، لكن البلاد ستحتاج إلى تسريع الاستثمار في البنية التحتية من أجل الحصول على منافذ شحن كافية لتلبية الطلب المتزايد.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، مع زيادة الاهتمام بالمركبات الكهربائية، فإنها لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من سوق السيارات الإجمالي في أمريكا، بلغت حصة المركبات الكهربائية من إجمالي سوق السيارات في الولايات المتحدة 4.6 في المائة هذا العام، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1% فقط من 250 مليون سيارة وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الخفيفة على الطرق الأمريكية كهربائية.



استحوذت Tesla على 68% من سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة - وهو انخفاض طفيف، وسط منافسة أكبر بكثير على دولارات السيارات الكهربائية الاستهلاكية من شركات مثل Ford وGM وToyota.

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من بين أفضل خمس سيارات كهربائية مبيعًا في الولايات المتحدة هذا العام، أنتجت تسلا أربعة منها: الطراز Y، والموديل 3، والموديل S، والموديل X. كما تصدرت سيارة Ford Mustang Mach-E القائمة في المرتبة الثالثة.نمو أماكن شحن المركبات الكهربائية لا يواكب الطلب ، كان هناك 98،422 منفذ شحن عام في عام 2021 ونما ذلك إلى 128،554، بزيادة قدرها 31?.قال ليو والدنباك ، المؤسس المشارك لشركة Zutobi : "يفكر المزيد من الناس في التحول إلى السيارات الكهربائية لا يتعلق الأمر فقط بالحد من الانبعاثات، وهو أمر حيوي لكوكبنا، ولكن أيضًا بتوفير المال بعد كل شيء، ستؤثر الزيادة في تكاليف الوقود بشكل كبير على ميزانيات السائقين".أضاف: "ولكن هناك العديد من العقبات في الطريق أيضًا - يحتاج السائقون إلى التأكد من قدرتهم على شحن سياراتهم الكهربائية دون الانتظار في طوابير طويلة، كما يحتاجون أيضًا إلى معرفة أنهم لا يقتصرون على مناطق معينة.