روبوت«كاسي» يسجل رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس

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سجل روبوت ذو قدمين يُعرف باسم "كاسي" رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأسرع 100 متر .



سجل كاسي الوقت التاريخي البالغ 24.73 ثانية ، بدءًا من وضع الوقوف والعودة دون أي سقوط.



في حين أن هذا أبطأ بأكثر من 15 ثانية من الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر للإنسان ، الذي يحمله يوسين بولت في 9.58 ثانية ، إلا أنه أسرع مما قد يستغرقه معظم البشر للركض بنفس المسافة.

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ووصف جوناثان هيرست، أستاذ الروبوتات بولاية أوريغون، والذي قاد تطوير الروبوت، بأنه "لحظة فاصلة كبيرة".وقال: "قد يكون هذا أول روبوت ذو قدمين يتعلم الجري، لكنه لن يكون الأخير".يعتمد الرقم القياسي البالغ 100 متر على الإنجازات السابقة للروبوت، بما في ذلك الركض لمسافة 5 كيلومترات في عام 2021 في ما يزيد قليلاً عن 53 دقيقة.يمتلك الروبوت ركبتيه تنحني مثل النعامة ويعمل بدون كاميرات أو مستشعرات خارجية - كما لو كان أعمى - باستخدام التعلم الآلي للتحكم في مشيته.قال طالب الدراسات العليا ديفين كراولي، الذي قاد جهود موسوعة جينيس: "لقد عملنا على بناء التفاهم لتحقيق هذا الرقم القياسي العالمي على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث ركضنا مسافة 5 كيلومترات وصعود ونزل السلالم أيضًا".لطالما استخدمت مناهج التعلم الآلي للتعرف على الأنماط، مثل التعرف على الصور، ولكن إنشاء سلوكيات تحكم للروبوتات أمر جديد ومختلف.أثناء إكمال 5K ساعد في إثبات موثوقية Cassie وقدرتها على التحمل، ترك السؤال مفتوحًا حول السرعة التي يمكن أن يعمل بها الروبوت.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/09/28/3574185932856406945/636x382_MP4_3574185932856406945.mp4