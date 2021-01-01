تقرر جوجل إغلاق خدمة بث الألعاب

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جوجل

أعلنت شركة جوجل رسمياً عن إغلاق خدمة بث الألعاب السحابية Stadia، حيث تتوفر الخدمة للمستخدمين حتى شهر يناير من 2023.

تبدأ عملاق البحث جوجل بإغلاق خدمة بث الألعاب Stadia خلال الفترة القادمة، حيث تتوقف جوجل عن بيع الأجهزة الخاصة بخدمة الألعاب في متجرها الخاص، كما تتاح الألعاب للمشتركين حتى 18 من شهر يناير من 2023.

كما ستعمل جوجل على رد الأموال الخاصة بالمستخدمين أو بعمليات الشراء التي ترتبط بخدمة الألعاب، حيث من المتوقع أن يتم رد الأموال بشكل كامل في منتصف يناير.

ولقد أوضح “فيل هاريسون” نائب رئيس قسم Stadia أن الخدمة التي أطلقت منذ بضعة سنوات لم تحقق النتائج المتوقعة من جوجل، أيضاً لم تنتشر في نطاق واسع بين المستحدمين، لذا جاء قرار الشركة بإنهاء خدمة بث الألعاب.

كما تؤكد جوجل على خططها لتوزيع موظفي قسم Stadia بين أقسام الشركة الأخرى مثل YouTube و Google Play أو القسم الخاص بتقنية الواقع المعزز.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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