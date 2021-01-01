تقرر جوجل إغلاق خدمة بث الألعاب

أعلنت شركة جوجل رسمياً عن إغلاق خدمة بث الألعاب السحابية Stadia، حيث تتوفر الخدمة للمستخدمين حتى شهر يناير من 2023.
تبدأ عملاق البحث جوجل بإغلاق خدمة بث الألعاب Stadia خلال الفترة القادمة، حيث تتوقف جوجل عن بيع الأجهزة الخاصة بخدمة الألعاب في متجرها الخاص، كما تتاح الألعاب للمشتركين حتى 18 من شهر يناير من 2023.
كما ستعمل جوجل على رد الأموال الخاصة بالمستخدمين أو بعمليات الشراء التي ترتبط بخدمة الألعاب، حيث من المتوقع أن يتم رد الأموال بشكل كامل في منتصف يناير.
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