ينقذ شخص جاره بأعجوبة فى اللحظة الأخيرة قبل قفزه من الدور الـ11..

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صورة الخبر: الجار البطل ينقذ جاره من السقوط بشرفة منزله فى روسيا
الجار البطل ينقذ جاره من السقوط بشرفة منزله فى روسيا

تمكن رجل بطل، من إنقاذ جاره من موت محقق فى اللحظة الأخيرة، بعد أن حاول القفز من شرفة بالطابق الـ11، بعد خلاف حاد مع صديقته، و رصد مقطع فيديو مرعب اللحظة التى حاول فيها رجل القفز للتخلص من حياته، ولكن تم إنقاذه من شرفة المنزل فى الطابق الحادى عشر.

وقع الحادث بعد أن اشتبك رجل وصديقته فى ستافروبول، في روسيا، وفقا لتقارير من سلطات إنفاذ القانون المحلية، ويُزعم أنه حاول أولاً رميها على الحافة لكنه فشل، وبدلاً من ذلك، ورد أنه تسبب فى "أذى جسدى" لها، بحسب ما نقلته "نيويورك بوست".

تقاسم الزوجان الشرفة مع الجيران الذين خرجوا عندما سمعوا صراخًا، وعندما خرجوا، وحاول الرجل القفز من فوق الحافة، لكن أمسك الجار البطل بيده فى اللحظة الأخيرة، وسحبه مرة أخرى فوق الشرفة، حيث تم احتجازه حتى وصول الشرطة.

كما اتهم الرجل بمخاطبة المسئولين بلغة بذيئة ومقاومة الاعتقال، ولكن تم اعتقاله فى نهاية الأمر، والتحقيق معه بتهمة محاولة القتل المشتبه بها، أما المرأة فقد تم نقلها إلى المستشفى بالقرب من مكان الحادث، وحالتها الحالية غير معروفة، فيما لم تفرج الشرطة عن أسماء أى أفراد متورطين فى هذه القضية.

المصدر: اليوم السابع

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